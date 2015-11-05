Белград, 5 ноября, 2015, 21:58 — ИА Регнум. Правительство Сербии приняло решение о закрытии старейшего национального информационного агентства «Танюг» после 72 лет работы в связи с неудачными попытками его приватизации. Об этом 4 ноября проинформировала пресс-служба Министерства культуры и информации Сербии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

nezavisne.rs Информационное агентство «Танюг»

В течение последних месяцев агентство дважды выставлялось на тендер в соответствии с Законом об общественной информации и СМИ, который предусматривает приватизацию всех государственных средств массовой информации до 31 октября 2015 года, однако эти попытки «были объявлены неудачными, поскольку заинтересованных покупателей не нашлось», говорится в сообщении министерства.

«Решение правительства, среди прочего, предусматривает, что все сотрудники получат выходные пособия в соответствии с Программой по устранению избыточности персонала в процессе приватизации и что они будут получать плату за работу в период до принятия решения о правовых последствиях прекращения деятельности государственной компании — информационного агентства «Танюг», — сообщает ведомство.

В ряде СМИ появилась информация о том, что после ликвидации «Танюг» при правительстве Сербии якобы будет создано новое информагентство, однако государственный секретарь Министерства культуры и информации Саша Миркович опроверг эти сообщения. Он пояснил, что сербское законодательство предполагает выход государства из участия в СМИ, и высказал мнение, что основных частных информагентств «вполне достаточно для рынка Сербии».

Ситуация вокруг агентства «Танюг» вызвала неоднозначную реакцию в журналистском сообществе. Так, директор и главный редактор белградской газеты «Вечерние новости» Ратко Дмитрович высказал мнение, что закрытие агентства отрицательно скажется на уровне информированности многочисленных сербских и мировых редакций, корреспондентов, государственных органов и компаний, которые пользовались его услугами. Глава отдела новостей «Радио-телевидения Сербии» Ненад Стефанович также заявил, что сомневается в правильности принятого правительством решения.

Следует отметить, что премьер-министр Сербии Александр Вучич на заседании правительства 5 ноября подверг резкой критике министра культуры и информации Ивана Тасоваца из-за ситуации вокруг «Танюг». По словам Вучича, его «пытаются убедить в том, что это важно, и необходимо реформирование», тем не менее, он лично «был против исчезновения агентства». «Для стенограммы и для истории хочу сказать, что я разочарован тем, что произошло», — заявил сербский премьер.

«Танюг» (Телеграфное агентство новой Югославии) было основано 5 ноября 1943 года в городе Яйце на освобождённой от немецких оккупантов территории с целью агитационного информирования о борьбе партизан под руководством Иосипа Броз Тито. Агентство продолжило работу и после окончания войны. С 1992 года «Танюг» было агентством Союзной Республики Югославии, затем — информационным агентством Государственного союза Сербии и Черногории, а с 2006 года — национальным агентством Республики Сербия.

До последнего времени «Танюг» считалось одним из наиболее авторитетных поставщиков информации о событиях в своей стране и государствах бывшей Югославии. Агентство имеет в штате порядка 180 сотрудников и ежедневно выпускает до 400 текстовых сообщений, а также фотографии, видео и аудио-информацию.