Минск, 5 ноября, 2015, 21:41 — ИА Регнум. США готовы к улучшению отношений с Белоруссией и ждут от официального Минска шагов на пути демократизации. Об этом говорится в заявлении для прессы, опубликованном 5 ноября на сайте посольства США в Белоруссии.

пресс-служба посольства США в Минске Члены делегации Госдепартамента США Бриджит Бринк и Роберт Берщинский

Напомним, визит делегации Госдепа США в постсоветскую республику начался без анонса. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Роберт Берщински провели 4 ноября переговоры с представителями прозападной оппозиции, а 5 ноября встретились с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Оценивая итоги визита, Бринк отметила: «За прошедшие два дня у нас состоялись встречи с белорусскими официальными лицами, представителями оппозиции, гражданского общества, правозащитных организаций и деловых кругов. На всех встречах мы говорили о том, что США выступают в поддержку независимости и суверенитета Белоруссии, а также её усилий по построению более демократического и процветающего общества».

«В ответ на освобождение в августе политических заключённых США, в координации с Европейским союзом, смягчили санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Этот шаг носит ограниченный характер, он направлен на будущее и ставит целью поддержать белорусскую экономику», — сообщила она.

«Мы призываем правительство Белоруссии к дальнейшим позитивным шагам. Мы убеждены, что такие шаги лишь укрепят суверенитет и независимость Белоруссии, в поддержку которых США твёрдо и безоговорочно выступают, и послужат фундаментом для дальнейшего последовательного улучшения отношений между нашими странами», — сказано в заявлении зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

В свою очередь Берщински охарактеризовал визит как «очень важный в отношениях между США и Белоруссией». Он также обратил внимание на объявленную Александром Лукашенко амнистию представителей прозападной оппозиции, которые отказывались писать прошения о помиловании.

«Правительство Белоруссии сделало позитивный шаг, освободив шесть политических заключённых. США, со своей стороны, ответили позитивным шагом. Мы надеемся, что этим положено начало постоянному процессу — позитивный шаг в обмен на позитивный шаг, — сообщил американский дипломат. — США готовы к тому, чтобы делать дополнительные шаги со своей стороны в том случае, если правительство Белоруссии продемонстрирует прогресс в области демократии и прав человека. В то же время, если действия правительства будут носить обратный характер, Соединённые Штаты могут возобновить санкции. Таким образом, выбор за правительством Белоруссии, и мы готовы работать с ним, проявляя добрую волю».

«Исходя из встреч с белорусскими официальными лицами и гражданским обществом, оппозиционными лидерами, правозащитными организациями и деловыми кругами, я могу сказать, что визит был плодотворным и мы ждём продолжения диалога с правительством и народом Белоруссии в ближайшие месяцы», — добавил зампомощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США считают Белоруссию частью «оси зла» наряду с Северной Кореей и некоторыми другими странами. Президент США Барак Хуссейн Обама 10 июня продлил действие федерального закона, предусматривающего санкции в отношении официального Минска, так как деятельность руководства постсоветской республики якобы создаёт «необычайную и экстраординарную опасность национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».