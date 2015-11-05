Уфа, 5 ноября, 2015, 21:03 — ИА Регнум. В Башкирии в условиях непростой экономической ситуации участились случаи банкротства предприятий. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, наибольшие негативные последствия влекут за собой случаи преднамеренных банкротств на предприятиях с сотнями и тысячами сотрудников.

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Напомним, накануне глава региона Рустэм Хамитов отметил, что на предприятиях-банкротах республики сотрудникам не выплачено около 250 млн рублей заработной платы. «Это банкротство стало бичом нашего времени: какие-то комбинации, махинации, какое-то жульничество часто вокруг этого, в общем, экономически правильного механизма», — заявил Рустэм Хамитов.

Как подчеркнули в уфимском сообществе LogoMarkt, это не первая для республики волна банкротств. «Если в «кризисном» 2009 году в Башкирии наблюдался рост числа банкротств, то за период с июля 2010 года по июль 2011 год количество предприятий-банкротов в регионе уменьшилось на 148, — привели данные в экспертном сообществе. — Однако с конца 2011 года случаи банкротств снова начали учащаться, и к началу 2012 года в регионе насчитывалось уже около тысячи предприятий-банкротов».

«Можно сказать, что в 2012 году в Башкирии уже был бум преднамеренных банкротств организаций, и глава Башкирии Хамитов эту проблему в 2012 году в той или иной мере решил», — продолжил тему экономист Константин Кузьминых.

«Проблема банкротства — проблема большого жульничества, люди зарабатывают на этом огромные деньги, — заявлял Хамитов в 2012 году. — Существуют сотни структур, организаций, которые рейдерски захватывают предприятия через фиктивное банкротство, когда те оказываются в сложных ситуациях». Тогда же устэм Хамитов кратко раскрыл схему банкротства и процедуру спасения предприятий в республике. «В ряде случаев достаточно 100 тыс. рублей долга, чтобы обанкротить довольно большое предприятие, — посетовал глава региона. — У нас в республике огромное количество бывших колхозов, они задолжали в бюджет кто 500 тысяч, кто миллион рублей. Немедленно вводится процедура банкротства. Но нам проще заплатить эти 500 тысяч, чем потом мучиться и устраивать на работу 500 человек».

За 2013 год количество предприятий-должников уменьшилось с 783 до 683 организаций. На начало января 2015 года в Башкирии в процедуре банкротства находились более 700 предприятий — по сравнению с данными 2014 года их количество возросло на 4%. По мнению экспертов, рост банкротств в 2015 году вызвали последствия кризиса, ужесточение контроля обналичивания денежных средств, закредитованность организаций в иностранной валюте, неумение руководителей управлять в новых условиях, а иногда преднамеренное банкротство для сокрытия, выведенных активов за границу, обострили проблему банкротства предприятий с новой силой.

«Банкротство республиканских организаций напрямую сказывается на работниках этих предприятий, — отметил Константин Кузьминых. — Региональная власть по закону не влияет на кредиторов и не может назначать конкурсных управляющих, которые чаще окончательно разворовывают предприятия, а не спасают от краха, улучшая качество управления». Республиканские власти отреагировали созданием рабочей группы при Государственном Собрании Башкирии по проведению информационно-аналитического наблюдения за процедурой восстановления платежеспособности предприятий в рамках мер по предупреждению банкротства.

«Конкретные меры по снижению социальных рисков при банкротстве, а также минимизации угроз при ликвидации предприятий, совместно с межведомственной комиссией при правительстве РБ, надеюсь, будут озвучены в ближайшее время, — считает экономист и ссылается на мировую практику. — Зарубежный капиталистический опыт предлагает в случае банкротства просто менять собственника предприятия, а не распродавать за бесценок активы организации для погашения кредиторской задолженности».

Суд принимает решение, что предприятие в целом рабочее, после этого компанию изымают у акционеров и передают временному управляющему, который налаживает работу и находит инвестора. «При этом бывшие собственники ничего не получают, — подчеркивает собеседник ИА REGNUM. — Это вполне логично, если мы не хотим уничтожить предприятие в целом, вырвав жизненно лакомые кусочки из работающего организма предприятия, но пока такая практика не узаконена».

Эксперт напомнил, согласно закону о банкротстве, несостоятельными могут быть признаны все юридические лица, кроме казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций. Признаками банкротства являются: наличие задолженности денежного характера — для юридических лиц свыше 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — свыше 10 тыс. рублей; неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение трех месяцев; превышение суммы обязательств над стоимостью принадлежащего имущества.