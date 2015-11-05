Калининград, 5 ноября, 2015, 20:40 — ИА Регнум. Калининградские приставы сегодня, 5 ноября, принудительно выдворили за пределы России 21 иностранного гражданина.

r50.fssprus.ru Калининградские приставы выдворяют иностранных граждан.

Речь идёт о 19-ти граждан Узбекистана и двух граждан Киргизии, которые после истечения срока временного пребывания продолжали проживать в Калининградской области без регистрации, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФССП.

Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет по законодательству Российской Федерации въезд в Россию будет запрещен.

В ближайшее время из Российской Федерации по решению суда планируется выдворение на историческую родину гражданина Колумбии, который прибыл в российский эксклав, чтобы нелегально попасть в Евросоюз.

С начала 2015 года калининградскими приставами передано сотрудникам Пограничной службы ФСБ России 431 иностранный гражданин.