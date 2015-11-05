Душанбе, 5 ноября, 2015, 20:12 — ИА Регнум. Из-за нехватки сырья и сезонного режима работы 339 из 2012 промышленных предприятий Таджикистана не функционировали в период с января по сентябрь 2015 года. Об этом сообщил информационно-аналитический портал Asia-Plus со ссылкой на информацию Министерства промышленности республики.

kemerovo-board.ru Металолом.

По имеющимся данным, среди означенных компаний числятся шесть горнодобывающих предприятий, предприятий по изготовлению кирпича, песка и гравия — 63, малых предприятий по переработке металлолома — 48, предприятий по переработке овощей и фруктов, а также производству безалкогольной продукции, растительного масла и пива — 97, предприятий по переработке хлопка, обработке шерсти и шелка — 99, нефтегазовых предприятий — 12 и предприятий, относящихся к сфере издательства и печати — 14.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, за 9 месяцев 2015 года промышленные предприятия республики произвели продукцию на общую сумму свыше 8,3 млрд сомони (79,46 млрд рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем выпуска промышленной продукции увеличился на 12,8%.