Москва, 5 ноября, 2015, 20:00 — ИА Регнум. Флешмоб в социальный сетях под хэштегом #здесьхорошо, который запустила МИА «Россия сегодня» 26 октября ко Дню народного единства, поддержали руководители российских регионов, разместив фотографии городских мероприятия или пейзажей красивейших мест под соответствующим названием.

Скриншот записи instagram.com/kultcheb21 Митинг в Челябинске

Так, например, Никита Яровенко, начальник регионального штаба Молодой Гвардии Хабаровского края, разместил в своем Instagram фото, подписав:

«Должно же быть у руководителя Молодой Гвардии фото с Губернатором!».

Абубакар Мальсагов, председатель правительства Республики Ингушетия, опубликовал в своем микроблоге в Twitter фото «одной из символов и визитной карточкой современной Ингушетии».

В среду, 4 ноября в День народного единства, премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал акцию в соцсетях и разместил в своем официальном Instagram фотографию, а также поздравил граждан с праздником.

Губернатор Томской области Сергей Кравченко тоже не остался в стороне и присоединился к акции посредством Twitter.

Правительство Тульской области в своем Twitter выложило коллаж, составленный из фото Центрального парка культуры и отдыха города. А вчера правительство Челябинска тоже опубликовало в своем Instagram фото с праздничного митинга в честь Дня народного единства, поставив хэштег #здесьхорошо.

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров тоже присоединился к акции и выложил в среду в своем Instagram фото марафона:

«С Днём народного единства! # Россия — великая страна, она строит новые города и # здесьхорошо! Всем привет из нового российского города».

Правительство Хабаровского края представило фоторяд панорам региона на странице в Facebook и Twitter.

«Сургутская трибуна» выложила фотографию девушек в народных костюмах, занимающихся вышиванием, и подписала:

«#здесьхорошо развивать народные промыслы».

МИД Камчатки подхэштегом акции поделилось уникальными пейзажами региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в честь Дня учителя, 5 октября, пользователи в соцсетях тоже организовали специальную акцию, целью которой было поздравить любимых преподавателей с профессиональным праздников. Любой желающий мог сфотографироваться вместе со своим школьным наставником и под хэштегом #любимыйучитель опубликовать запись.

Так, акцию поддержали и российские артисты и политики: Михаил Галустян, Виктория Боня, Рамзан Кадыров, Яна Рудковская, Евгений Плюшенко, певица Валерия, Дмитрий Ливанов, Анфиса Чехова и другие.