Акцию в соцсетях #здесьхорошо поддержали руководители регионов России
Москва, 5 ноября, 2015, 20:00 — ИА Регнум. Флешмоб в социальный сетях под хэштегом #здесьхорошо, который запустила МИА «Россия сегодня» 26 октября ко Дню народного единства, поддержали руководители российских регионов, разместив фотографии городских мероприятия или пейзажей красивейших мест под соответствующим названием.
Так, например, Никита Яровенко, начальник регионального штаба Молодой Гвардии Хабаровского края, разместил в своем Instagram фото, подписав:
«Должно же быть у руководителя Молодой Гвардии фото с Губернатором!».
Абубакар Мальсагов, председатель правительства Республики Ингушетия, опубликовал в своем микроблоге в Twitter фото «одной из символов и визитной карточкой современной Ингушетии».
В среду, 4 ноября в День народного единства, премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал акцию в соцсетях и разместил в своем официальном Instagram фотографию, а также поздравил граждан с праздником.
Губернатор Томской области Сергей Кравченко тоже не остался в стороне и присоединился к акции посредством Twitter.
Правительство Тульской области в своем Twitter выложило коллаж, составленный из фото Центрального парка культуры и отдыха города. А вчера правительство Челябинска тоже опубликовало в своем Instagram фото с праздничного митинга в честь Дня народного единства, поставив хэштег #здесьхорошо.
Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров тоже присоединился к акции и выложил в среду в своем Instagram фото марафона:
«С Днём народного единства!
#Россия — великая страна, она строит новые города и #здесьхорошо! Всем привет из нового российского города».
Правительство Хабаровского края представило фоторяд панорам региона на странице в Facebook и Twitter.
«Сургутская трибуна» выложила фотографию девушек в народных костюмах, занимающихся вышиванием, и подписала:
«#здесьхорошо развивать народные промыслы».
МИД Камчатки подхэштегом акции поделилось уникальными пейзажами региона.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в честь Дня учителя, 5 октября, пользователи в соцсетях тоже организовали специальную акцию, целью которой было поздравить любимых преподавателей с профессиональным праздников. Любой желающий мог сфотографироваться вместе со своим школьным наставником и под хэштегом #любимыйучитель опубликовать запись.
Так, акцию поддержали и российские артисты и политики: Михаил Галустян, Виктория Боня, Рамзан Кадыров, Яна Рудковская, Евгений Плюшенко, певица Валерия, Дмитрий Ливанов, Анфиса Чехова и другие.