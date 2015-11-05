Тюмень, 5 ноября, 2015, 20:44 — ИА Регнум. Прокуратура обязала департамент образования администрации города Тюмени проверить обращение регионального родительского комитета по просьбе омбудсмена Павла Астахова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

1000facts.ru Слоны и девочка

Напомним, факту проверки предшествовало заявление о том, что в одной из школ Тюмени в первой четверти этого учебного года был проведён мастер-класс под названием «Путешествие сперматозоида» с участием методистов городского департамента образования.

Как сообщила родительница одного из учащихся, сначала она обратила внимание на странную запись в рабочей тетради: «Подготовить доклад на тему размножения слонов». Мама посчитала необходимым задать вопросы классному руководителю. Педагог объяснила, что детям лучше знать обо всем заранее, поэтому на уроке «Окружающий мир» будет дана тема «Путешествие сперматозоида» с подробным знакомством детей с устройством детородных органов человека. Мама была вынуждена согласиться, так как классный руководитель добавила, что урок будет открытым, с присутствием целой группы педагогов из других школ, а также сотрудников департамента образования.

Вскоре уже к уроку рисования этот же учащийся, как и другие его товарищи из четвёртого класса, должен был нарисовать мужчину нагишом. Мальчики получили задание рисовать мужчину, а девочки — женщину. В закрепление пройденного материала ребёнок изобразил у мужчины детородные органы. Однако изображение карандашом не понравилось маме, и мальчик ластиком стер лишние подробности. Но предупредил, что за такой рисунок учительница не поставит хорошей оценки: нужно изобразить всё полностью, чтобы получить положительную оценку.

«Мне, как родителю, после знакомства с этим случаем пришли на память только две вещи: то, что в Уголовном кодексе ещё никто не отменял статью за совращение несовершеннолетних, и то, что отсутствие интимного стыда есть один из признаков шизофрении — тяжелейшего психического расстройства. Ещё раз перечитав в уставе «Тюменского родительского комитета» пункт два, в котором говорится, что основной целью организации являются «объединение родителей для защиты своих семей и детей от угроз современного мира», а также «защита детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному и нравственному развитию», я решил следовать такому пункту устава организации: «Для выполнения уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством Российской Федераци взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления», — сообщает в своем публичном послании председатель тюменского родкома Андрей Добрынин.

И добавляет, что на запрос родительского комитета о допустимости подобных уроков, в департаменте пошли «по пути сокрытия фактов и полного отказа от «признательных показаний». Урок оказывается был, но проходил по теме «Родители и дети», а ребёночек тот не в меру возраста, видимо, сам интересуется недозволительными вещами: слонов изучает с интимной стороны, рисунки рисует с фильмов, которые родители по вечерам смотрят и прочее и прочее. Что тут поделать? В таких условиях профилактической работы «Тюменскому родительскому комитету» никакой не провести, разве что в правоохранительные органы обратиться, да добиться изъятия у четвероклассников их альбомов для рисования», — возмущен Добрынин.

Врач и мама, Марина Якушева, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, считает, что такие уроки должны быть. «Дети должны знать о том, «откуда берутся дети» , — рассуждает она. — Родители об этом как правило говорить не умеют, да и стесняются. В школе такие темы не обсуждают. Сейчас все дети имеют доступ в интернет, многие с телефона. И десятилетние дети видят по телевидению не просто эротические сцены, но и сцены сексуального насилия. И говорить об этом почему-то не принято — о том что любое насилие неприемлемо, а сексуальное еще и уголовно наказуемо. Сексуальное воспитание, как и правовое, у нас отсутствует. Попытки ввести уроки «откуда берутся дети» были и раньше, но не прижились в наших школах. Мультик «о приключениях сперматозоида» и о половом созревании немецкого производства лет 15 назад мы показывали своим детям, давали смотреть всем друзьям для их детей. Так вот там в доступной для детей форме давалось вполне пристойное объяснение. И главное — речь шла о любви, в результате которой появляются дети. Эту видеокассету привезли из Москвы с медицинского конгресса по здоровью детей. Что касается тюменского случая, мне не понятно, зачем давать домашнее задание на столь щекотливую тему. И если этот урок проверен, одобрен и спланирован руководством, на урок приглашены учителя и завучи, то какой может быть криминал? И если у родителей возникли вопросы, почему бы им не прийти на этот открытый урок? А такое настороженное поведение родителей вызывает у детей четкое понимание того, что это все запретно. Это ханжество ломает психику наших детей, а не уроки в школе. Когда учились мои дети, я интересовалась у них и их друзей, что они знают о том, откуда берутся дети. Очень мало знают, и эти знания не имеют никакой эротической или сексуальной окраски. Просвещение необходимо. Как и контроль за проведением таких уроков. В школах, где учились мои дети, родителей и представителей родительского комитета всегда приглашали на открытые уроки. Учитывая щекотливость темы, представитель от родительского комитета должен присутствовать на таких уроках, во избежание подобных недоразумений».

Сексопатолог Юрий Миронов из Каменска-Уральского Свердловской области имеет опыт лекций по половому созреванию в городских учебных заведениях. «В десять лет еще рано проводить подобные уроки, — считает он. — Говорить с детьми о том, как все устроено у мужчин и женщин — натурализм такой не уместен. Даже 12-летние подростки воспринимают лекции о половых особенностях и различиях, как разговор о будущем. Реальные вопросы, которые связаны с гормональными изменениями собственного организма, появляются у ребят в 13−14 лет. Тогда с ними необходимо беседовать на эти темы, снимать страхи, говорить о природном. Детская психика еще не готова к физиологической стороне отношений между полами. Любопытство есть, но оно тайное и стыдное. А когда ребенку до полового созревания рассказывают про процесс его проявления — это может привести к детским психологическим травмам».

«Детей от мира не спрячешь: они всё равно это узнают. Может, лучше от хорошей учительницы? — рассуждает преподаватель философии Уральской медицинской академии Вячеслав Осетров. — Но я бы индивидуализировал, так как у детей разные сроки полового созревания. Не все готовы в равной мере. Стесняются некоторые опять же. В мире очень много натурального, грубого и пошлого. Такие уроки забирают у детей наивность. А здесь школьная учительница берет на себя смелость лишить иллюзий, даже если это на слонах. Почему бы на уроках «Окружающего мира» не поговорить о том, что все начинается с любви?».

«Мне думается, что об устройстве мужчин и женщин, а также то, откуда берутся дети, нужно рассказывать тогда, когда ребенок впервые задает эти вопросы, то есть в 4−5 лет, — считает практикующий медицинский психолог перинатального центра Каменска-Уральского Наталья Полянская. — Если в этом возрасте, без «дребезжания внутри» родители это расскажут, то у ребенка не возникнет «особого» интереса к данной теме. Вся информация будет восприниматься естественным образом. К сожалению, не все родители могут это спокойно объяснить детям. И, как правило, говорят, что «тебе еще рано знать», что «вот вырастешь — и узнаешь». Ребенок это воспринимает, как нечто запрещенное и неправильно. Отсюда и не всегда здоровый интерес. Десятилетний возраст — это время фантазий и сказок, познания окружающего мира и себя. Здесь явно какой-то перекос у учителя. Идет навязывание «ложного» интереса детям. Если уж и должен ребенок в четвертом классе знать все «заранее», то нужно говорить о любви и дружбе. О привязанности и доброте. О том, как сделать, чтобы в семье люди были счастливы».