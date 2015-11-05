Тирасполь, 5 ноября, 2015, 19:35 — ИА Регнум. Управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Приднестровья возбудило уголовное дело в отношении деятельности крупнейшего торгово-промышленного холдинга республики ООО «Шериф» и его партнерского банка «Агропромбанк». Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Приднестровья, уголовное дело, возбужденное «по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.185 УК ПМР, по факту контрабанды денежных средств в иностранной валюте в крупном размере», передает корреспондент ИА REGNUM.

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По версии следствия, с 2010 года руководством ООО «Шериф» были заключены девять контрактов по внешнеэкономической деятельности с рядом офшорных компаний на поставку товарно-материальных ценностей. «В ходе выполнения обязательств в рамках указанных контрактов, ООО «Шериф» на территории Приднестровья осуществляло расчет путем передачи денежных средств наличными долларами США с неустановленными следствием представителями указанных выше офшорных компаний. Всего в период времени с января 2010 года по настоящее время была передана сумма денежных средств в размере 254 464 946 долларов США, которые, согласно имеющейся информации, были неоднократно контрабандным путем перемещены через таможенную границу ПМР», — утверждает ведомство.

Там сообщили, что в настоящее время группой следователей проводятся следственные действия — выемка бухгалтерских и иных документов, относящихся к указанным выше контрактам, находящихся в ООО «Шериф» и ЗАО «Агропромбанк». «Принимаются необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия и действия, направленные на установление лиц, которые получали денежные средства у представителей ООО «Шериф» якобы за поставленный товар. Кроме того осуществляются допросы ряда должностных лиц и сотрудников ООО «Шериф», ЗАО «Агропромбанк», имеющих непосредственное отношение к факту передачи денежных средств неустановленным лицам», — добавили в Следственном комитете ПМР.

Как заявил 5 ноября заместитель председателя СК полковник Валерий Цуков, пока Следственный комитет не располагает информацией, была ли на самом деле осуществлена поставка в адрес ООО «Шериф» товаров по этим контрактам. Однако, по оперативным данным комитета, после того как осуществлялся расчёт, денежные средства неоднократно частями выводились за пределы республики. «При этом не были оплачены необходимые таможенные платежи», — подчеркнул он, добавив, что «конкретный ущерб, нанесенный государству такими действиями, как следователям, так и экспертам, ещё предстоит подсчитать».

Валерий Цуков также сообщил, что «санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией лично принадлежащего имущества».

ИА REGNUM напоминает, что на 29 ноября в Приднестровье намечены выборы в Верховный совет и местные органы власти. Президент Евгений Шевчук не теряет надежды взять под свой контроль законодательный орган и свести к минимуму число представленных там критиков проводимой им политики, в отношении которых правоохранительными органами и спецслужбами ПМР регулярно заводятся уголовные дела и проводится кампания по дискредитации в государственных СМИ.

В настоящее время большинство в приднестровском парламенте контролируется умеренно оппозиционной к президенту Евгению Шевчуку партией «Обновление», тесно связанной с крупнейшей в республике торгово-промышленной группой «Шериф». Накануне предвыборной кампании Шевчук объявил войну «олигархам», а контролируемое им правительство обвинило «Шериф» в снижении налоговых выплат, что якобы стало одной из главных причин ухудшения экономической ситуации в ПМР и обнищания населения республики.

Руководство «Шерифа» в ответ выступило с открытым письмом на имя председателя правительства Татьяны Туранской, в котором изложило встречные обвинения в адрес правительства, которое принимает «абсурдные» и «экономически необоснованные» решения, после чего «пытается переложить ответственность за создавшуюся экономическую ситуацию с больной головы на здоровую».