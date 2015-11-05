Калининград, 5 ноября, 2015, 17:51 — ИА Регнум. Градостроительная концепция развития исторического центра Калининграда завоевала архитектурный «Оскар» в Сингапуре, где прошёл Международный архитектурный фестиваль.

gov39.ru Разработка «Студией 44» исторического центра Калининграда

Как уточнил корресподенту ИА REGNUM директор градостроительного бюро «Сердце города» Александр Попадин, в этом событии участвует более 2000 архитекторов со всего мира. В рамках фестиваля организуется конкурс на лучший проект года в различных номинациях.

«Благодаря высочайшему уровню профессионализма участников и представительности жюри, награды фестиваля часто называют архитектурными «Оскарами», а победа в конкурсе считается лучшим признанием заслуг со стороны мирового архитектурного сообщества», — отметил Попадин.

В этом году в короткий список финалистов, объявленный в июне, вошло около 350 проектов из 46 стран, включая работы таких признанных мэтров архитектуры, как Zaha Hadid Architects, OMA, Foster + Partners, Herzog & de Meuron и других.

Претендентом на победу стала и концепция развития исторического центра Калининграда архитектурного бюро «Студия 44», победившая в градостроительном конкурсе «Королевская гора и её окружение».

По итогам первого дня фестиваля стало известно, что концепция «Студии 44» стала победителем конкурса в номинации «Мастер-планирование. Проекты будущего». В данной категории проект петербургской команды обошёл работы норвежcко-датского консорциума Dark Architects и Adept, бразильского архитектора Густаво Пенны, заслуженного американского архитектора Рафаэля Виньоли и других крупнейших европейских студий.