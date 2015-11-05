Хельсинки, 5 ноября, 2015, 17:45 — ИА Регнум. Официальные национальные смайлы, которые олицетворяют культурные и исторические особенности страны, впервые создала Финляндия. Об этом говорится на туристическом сайте ThisisFINLAND.

finland.fi/life-society «Металлист»

На сайте пока опубликованы только три официальный смайла. Вся коллекция будет размещена 1 декабря, причем станет частью календаря ThisisFINLAND 2015. Он будет доступен на 13 языках мира. Эмодзи распространят также и по соцсетям.

Известно, что пока разработано 30 эмодзи (смайлов). В число первых трех «рожиц», которые были опубликованы на сайте и которые признаны отразить национальные и культурные особенности Финляндии, попали «Металлист»: молодой человек, размахивающий шевелюрой под тяжелую музыку. Также первыми государственными смайлами стала «Сауна», где в финской бане парятся обнаженные мужчины и женщины; эмодзи под названием «Неубиваемая» — телефон Nokia 3310 (эта модель в стране очень популярна).

Сотрудник МИД страны Петра Теман заявил, что с помощью официальных национальных эмодзи жители Финляндии откроются миру не только как люди, известные своей чудаковатостью, но и как народ с мощной силой, главным достоянием которого является обезоруживающая честность.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября этого года молодежное движение «Сеть» сообщило о выпуске набора патриотических смайлов. Было опубликовано 200 различных эмодзи, главная суть которых в изображении известный российских политических деятелей, героев народных сказок и мультфильмов.

Так, среди двух сотен смайлов, соответствующих отечественной культуре и ценностям, например, президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прокурор Крыма Наталья Поклонская, глава Чечни Рамзан Кадыров. Еще в число эмодзи, выпущенных движением «Сеть», попали поэт Александр Пушкин, Чебурашка и Дед Мороз, а также изображения танка, самовара, спутника, балалайки и Кремля.