Калуга, 5 ноября, 2015, 17:29 — ИА Регнум. Сегодня, 5 ноября, в Калуге состоялась пресс-конференция, посвященная старту в регионе информационно-просветительской кампании «По правилам», направленной на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Фото Николая Павлова В Калуге состоялась пресс-конференция, посвященная старту в регионе информационно-просветительской кампании, направленной на профилактику дорожно-транспортных происшествий

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в пресс-конференции приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов, начальник Управления министерства внутренних дел России по Калужской области генерал-майор полиции Сергей Бачурин, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Как отмечали участники пресс-конференции, в этом году проект «По правилам» реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах» при поддержке Госавтоинспекции МВД России и экспертного центра «Движение без опасности» в трех пилотных регионах — Калужской, Владимирской и Смоленской областях. До конца года здесь будут проходить мероприятия, ориентированные на повышение безопасности водителей, а также пассажиров и пешеходов, в том числе детей.

В ноябре этого года в Калужской области планируется проведение массовых тематических акций, обучающих занятий в детских садах и средних общеобразовательных учреждениях, автошколах и вузах. Центральным мероприятием кампании станет работа испытательного центра, демонстрирующего, как несоблюдение правил дорожной безопасности может усугубить последствия ДТП. В Калуге он будет действовать в торгово-развлекательном центре «Радуга» 7 и 8 ноября.

Выступая перед участниками пресс-конференции, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов подчеркнул, что главная цель информационной кампании — повышение общей культуры поведения на дороге и воспитание в обществе неприятия к нарушителям. «Безопасность на дороге — это сохранение жизни и здоровья наших детей, родных и близких. И здесь не должно быть равнодушных», — заметил Нилов.

Говоря о необходимости совершенствования профилактических мер в данной сфере, калужский губернатор Анатолий Артамонов отметил: «Несмотря на то, что транспортные потоки в нашей области гораздо плотнее, чем во многих других регионах, мы обязательно постараемся сделать движение более безопасным». Для этого, по мнению губернатора, необходимо не только продолжать строительство качественных дорог, контролировать соблюдение правил дорожного движения, но и вести активную разъяснительную работу среди населения. Особенно важным, по словам главы региона, является наличие обратной связи с активными гражданами, которые готовы внести свои предложения по изменению ситуации на дорогах в лучшую сторону. «Мы обязательно должны советоваться с общественностью о том, какие еще меры могли бы повлиять на улучшение ситуации», — подчеркнул Анатолий Артамонов.