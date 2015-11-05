Москва, 5 ноября, 2015, 16:50 — ИА Регнум. Сейчас не очень подходящее время для увеличения единого налога на вмененный доход, тем более, на 16%. Повышение налога усложнит жизнь бизнесу и может привести к тому, что ожидаемого поступления налогов не произойдет. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил профессор Института МИРБИС Владимир Уколов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Минэкономразвития о повышении единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

www.mirbis.ru Профессор Института МИРБИС Владимир Уколов

«Обычно налоги увеличивают тогда, когда бизнес создал хорошую финансовую и материальную базу для стабильного роста дохода, накопил средства для инвестирования в развитие или получил возможности недорого кредитования. Но сейчас ситуация в бизнесе несколько иная. Она похуже, чем хотелось бы», — выразил свое мнение.

«С другой стороны, понятно, что государство в течение года шло бизнесу навстречу и реализовало немало мер поддержки. Однако представители бизнеса считают, что рассчитывать на столь быструю отдачу от его деятельности преждевременно. Ведь понятно, что в малом и среднем бизнесе производительность труда намного ниже, чем в крупном производстве и он не может за столь короткий срок показать отдачу, как это делают крупные корпорации», — .

«Если учитывать мнение представителей малого и среднего бизнеса и стремиться к тому, чтобы ресурсы, вложенные в создание условий для его развития оказались эффективными, то решение об увеличении единого налога на вмененный доход, необходимо отложить в крайнем случае хотя бы на год», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на сайте Минэкономразвития опубликован проект приказа, исполнение которого может повлечь повышение единого налога на вменённый доход на 15,9% (с помощью роста коэффициента-дефлятора на 0,3). Цифра 0,3 на первый взгляд мала, но если ее применить при расчете налога для магазина площадью 50 кв. м. то доплата, которую должен будет сделать предприниматель вырастет на 46,5 тыс. руб. в год.