Минск, 5 ноября, 2015, 16:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 5 ноября в Минске провёл переговоры с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк и заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Робертом Берщинским, сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

пресс-служба МИД Белоруссии Встреча главы МИД Белоруссии с представителями Госдепартамента США

«Стороны обсудили состояние белорусско-американских отношений и направления развития двустороннего сотрудничества, включая сложные вопросы и пути их решения», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, МИД постсоветской республики не анонсировал визит делегации Госдепа США и не комментировал его цели. Со ссылкой на председателя белорусской прозападной Объединённой гражданской партии Анатолия Лебедько 4 ноября информагентство БелаПАН сообщило, что сотрудники Госдепа проводят встречу с оппозиционерами. Официальных сообщений о визите и переговорах с оппозиционерами госструктуры США и Белоруссии не распространяли.

Как сообщало ИА REGNUM, после президентской кампании в Белоруссии США ограничили применение санкций к официальному Минску. Политологи не зафиксировали кардинальных перемен в отношениях между США и Белоруссией после жалоб Администрации президента Белоруссии на зависимость от России.