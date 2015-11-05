Минск, 5 ноября, 2015, 16:11 — ИА Регнум. «У нас есть очень важные проблемы, которые я хотел бы с вами обсудить», — сказал Александр Лукашенко, принимая 5 ноября в своей минской резиденции заместителя министра коммерции Китая Чжун Шаня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Встреча Александра Лукашенко с замминистра коммерции Китая Чжун Шанем

Чжун Шань передал руководителю постсоветской республики послание председателя КНР Си Цзиньпина, отметив: «Ваше переизбрание с очевидным преимуществом — свидетельство того, что вы лично внесли весомый вклад в экономику Белоруссии и улучшение благосостояния людей, и сегодня вы пользуетесь поддержкой и уважением населения».

Обращаясь к представителю официального Пекина, Лукашенко поблагодарил за «колоссальную поддержку, которую вы осуществляете в отношении нашей страны». Он также поблагодарил замминистра коммерции Китая за то, что именно он прибыл с визитом в Белоруссию (вероятно, рассматривалась кандидатура рангом ниже).

«Не скрою, я буду просить вас, чтобы вы оперативно несколько моих просьб довели до сведения председателя КНР», — сказал руководитель постсоветской республики.

Чжун Шань и Александр Лукашенко обсудили проблемные вопросы двустороннего сотрудничества в торговой, финансовой и других сферах. Особое внимание было уделено возможностям Китая в помощи Белоруссии, переживающей очередной экономический кризис и надеющейся на участие китайских инвесторов в госпрограммах модернизации белорусской промышленности и инфраструктуры. В частности, были обсуждены проблемы создания Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в Смолевичском районе Минской области.

«Что касается наших основных направлений сотрудничества, в том числе, как назвал «Великий камень» председатель КНР — «жемчужиной Шелкового пути», то, думаю, что те задачи, которые мы поставили перед собой вместе с председателем КНР во время его визита, будут реализованы в срок. А если мы оперативно поработаем, то и будем идти со значительным опережением», — сказал Лукашенко.

Чжун Шань получил приглашение представлять КНР на очередной церемонии инаугурации Александра Лукашенко, которая состоится 6 ноября в новой минской резиденции президента Белоруссии «Дворец независимости». Резиденция в китайском стиле строилась во время кризиса 2011 года, как утверждал Лукашенко, «без единого рубля из бюджета» усилиями строительных интербригад.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии активно привлекают «связанные» кредиты КНР и надеются на помощь китайских компаний в модернизации белорусских предприятий и объектов инфраструктуры. По итогам визита в Минск председателя КНР (10−12 мая) Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на привлечение $7 млрд китайских кредитов под «общие проекты». Самым амбициозным из белорусско-китайских проектов является КБИП «Великий камень» (зарегистрировано 8 компаний), где планировалось разместить высокотехнологичные производства.

Во взаимной торговле постсоветская республика имеет стабильно растущее отрицательное сальдо. С начала года белорусско-китайский товарооборот превысил $2 млрд. Из-за «связанных» кредитов Китай наращивает экспорт в Белоруссию не только товаров (от промышленного оборудования до продуктов питания), но и услуг.