Москва, 5 ноября, 2015, 16:12 — ИА Регнум. 81 год назад в советском прокате появился легендарный фильм «Чапаев» братьев Васильевых, его премьера состоялась 5 ноября 1934 года в Ленинградском кинотеатре «Титан». А в самом начале Великой Отечественной войны — 31 июля 1941 года — режиссёрами киноленты был создан короткометражный агитационный фильм «Чапаев с нами», где образ красного командира был использован для поднятия боевого духа советских солдат. Герой Гражданской войны призывает с экрана беспощадно громить врага, напавшего на Советский Союз.

Кукрыниксы. Бьемся мы здорово. 1941

Образ Чапаева не случайно был использован в советской пропаганде. Герой ленты Васильевых завоевал народную любовь многих поколений, и его бессмертный образ поистине вдохновлял советский народ в самые тяжёлые времена.

После премьеры полнометражного фильма «Чапаев» из-за ажиотажа его крутили почти во всех кинотеатрах города в течение нескольких недель. На I Московском международном фестивале лента получила первую премию киностудии «Ленфильм». Будучи широко признанной за рубежом, она с успехом шла в США, Франции, Испании и многих других странах. В нью-йоркском кинотеатре «Камео» картина не сходила с экранов более трех месяцев. А корпорация американских кинокритиков назвала «Чапаева» в числе десяти лучших зарубежных фильмов 1935 года. По итогам опроса киноведов мира с 1978 года история о красном командире включена в число ста шедевров мирового кино.

Согласно полнометражному фильму, на реке Урал Чапаев был убит белогвардейцами, но для агитационного ролика сняли альтернативный финал, где герой доплывает до берега, чтобы поддержать народ и призвать его бить фашистов, ведь новый враг пострашнее «белых». Он ободряет солдат, замечая, что оружие теперь не под стать прежнему, есть танки, которые преодолевают леса, поля и реки, да и сапоги теперь на ногах у каждого.

В конце следует вдохновенный призыв: «Так деритесь всегда, как мы дрались! Или нет! Ещё лучше деритесь! Не давайте пощады врагу, а я проклинаю его чапаевским проклятием. И помните бойцы, Чапаев всегда с вами! Вперёд!».

Режиссёрский замысел состоял в том, чтобы показать, что герои не умирают, а всегда находятся рядом с нами и готовы вести нас вперёд, а мы в свою очередь должны достойно идти по жизни, чтобы не посрамить их память.

В первые месяцы войны отечественные киностудии Мосфильм, Ленфильм и другие выполняли буквально титаническую работу, перестраивая весь съёмочный процесс в соответствии с требованиями военного времени. В режиме сложных производственных условий творческие коллективы должны были бросить все силы создание военно-патриотических фильмов, не прекращая при этом работу над уже начатыми кинолентами.

Агитационный ролик «Чапаев с нами» вышел на экраны уже через 40 дней после нападения гитлеровцев. В этом же месяце, 14 июля 1941 года, на Ленфильме был выпущен ещё один короткометражный фильм «Подруги, на фронт!» по мотивам фильма «Фронтовые подруги». Леля Федорина, исполнительница роли медсестры, призывает ленинградских женщин отправиться на фронт сестрами милосердия.

Эти и другие короткометражные фильмы положили основу созданию знаменитых боевых киносборников «Победа за нами!».

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