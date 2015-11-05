Барнаул, 5 ноября, 2015, 15:30 — ИА Регнум. Завтра, 5 ноября, в Октябрьском районном суде Барнаула состоится первое заседание по уголовному делу в отношении Владислава Конопихина — помощника депутата Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Николая Ноздрачёва. Молодому человеку вменяется ответственность по ч.1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Речь идет об экстремистских высказываниях и публикациях в социальных сетях. Поводом для разбирательств стали, к примеру, карикатуры на Зюганова, свастика, а также видеоролик «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002», признанный экстремистским в суде.

facebook.com Алтайский коммунист Владислав Конопихин уличен в экстремистских публикациях

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Барнауле уже были случаи, когда публикации, размещенные в соцсетях, становились поводами для судебных разбирательств. Речь идет о барнаульцах Андрее Тесленко и Антоне Подчасове. Они тоже были уличены в размещении экстремистских материалов и осуждены.

Между тем коллеги Конопихина из алтайской ячейки КПРФ после обысков, проведенных у него дома в июле 2015 года, публично встали на его защиту. Говорили о политическом заказе и связывали «пресс» правоохранителей с активизацией Владислава в партийной работе. Однако в августе этого года из рядов КПРФ его все-таки исключили.

Депутат Николай Ноздрачёв в это время, по некоторым данным, на базе центрального райкома партии КПРФ планирует создать Ленинское коммунистическое сотрудничество молодежи, в которое он планируется включить и Владислава Конопихина.