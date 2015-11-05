Ереван, 5 ноября, 2015, 14:57 — ИА Регнум. В Армении нет организации, которая предоставляет документы о том, проходил ли тот или иной рейсовый автобус, совершающий нерегулярные пассажирские перевозки, технических осмотр, заявил ИА REGNUM источник в Министерстве транспорта Армении. Большинство пассажиров, отправляющиеся из Армении в Россию на наземном транспорте, в основном пользуются услугами компаний, не имеющих лицензий, так как в Армении всего две подобные компании. Автобусы, имеющие лицензию, проходят обязательный технический осмотр, обязаны иметь подписанное двумя странами соглашение и конкретный маршрут, где четко отмечены остановки. Остальные работают как нерегулярные перевозчики. В этом случае они должны иметь только список пассажиров. Они не лицензируются, и, следовательно, нет никакого контроля.

Скопление маршрутных такси перед избирательным участком в Ереване. armenianow.com

Участники небольшого опроса, проведенного ИА REGNUM среди людей, которые в последние годы пользовались услугами межгосударственных автобусов, заявили, что оплачивали лишь стоимость проезда, им не выдавалось никаких документов, иногда у водителей не было сменщиков, а автобусы в основном находились в неудовлетворительном состоянии.

В министерстве транспорта Армении заявляют, что изучают международных опыт с целью ужесточить правила для компаний, выполняющих нерегулярные перевозки. Однако, нет никаких критериев для того, чтобы отличить регулярного перевозчика от нерегулярного. Например, компания «Кинг Делюкс», которой принадлежал попавший в ДТП под Тулой автобус, также работала как нерегулярный перевозчик, несмотря на то, что компания параллельно с этим по более дорогим билетам осуществляет и регулярные перевозки.

После аварии, которая унесла жизни 8 человек, ГИБДД Москвы провела проверки автобусов, следовавших в Ереван, в результате — эксплуатация двух из них была запрещена по техническим причинам.

Руководитель пресс-службы главного управления МВД Москвы Андрей Галиакберов заявил, что автобусы не прошли техосмотр из-за неисправностей в системе тормозов и в рулевой системе. «Эксплуатация данных автобусов на территории РФ запрещена до полного устранения всех выявленных неисправностей», — сказал Галиакберов.

В настоящее время автобусы размещены на специализированной стоянке. Галиакберов также обратил внимание на то, что на четверых водителей из Армении наложен штраф: ими нарушены правила эксплуатации, у водителей отсутствуют необходимые документы на право перевозки пассажиров.

Известно, что водитель автобуса, который попал в ДТП под Тулой, в июне этого года также был оштрафован за управление автобусом Higer при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

После аварии под Тулой президент Армении поручил компетентным органам в короткий срок на основании изучения причин аварии и более широкого и комплексного изучения представить программу существенного повышения степени безопасности межгосударственных автобусных перевозок с территории Республики Армения. Пока компетентные органы будут разрабатывать программу «существенного повышения степени безопасности межгосударственных автобусных перевозок» тысячи граждан Армении в поисках лучшей жизни, рискуя жизнями, продолжают использовать именно наземный транспорт для переезда в Россию и обратно (в основном, чтобы повидать семью), так как он во много раз дешевле, чем воздушный. Многие эксперты сходятся во мнении, что вопрос о безопасности пассажиров в Армении еще долго будет оставаться нерешенным по ряду причин, основная из которых коррупция.

Большинство компаний, осуществляющие пассажирские перевозки, принадлежат бизнесменам, которые так или иначе связаны с властью. Так, во время выборов часто можно увидеть автобусы и маршрутки, которые перевозят «нужных» избирателей к избирательным участкам. Согласно данным армянской прессы, компании мэра Еревана, сына спикера Национального собрания, сына премьер-министра, многих депутатов от правящей Республиканской партии Армении (РПА) осуществляют пассажирские перевозки.

Владелец компании «Кинг Делюкс» Артур Арутюнян, по прозвищу Палач, до недавнего времени также являлся членом РПА и активно использовался для противопоставления в городе Абовяне находящемуся в оппозиции олигарху Гагику Царукяну.

Естественно, что «своих» бизнесменов никто трогать не будет, а «чужих» в этой области, похоже, что и нет. И пока в сфере пассажирских перевозок не будет нормальной конкуренции, бизнесмены не будут делиться на своих и чужих, граждане Армении продолжают покидать страну на технически неисправных автобусах, даже иногда ценою собственной жизни. И никакие программы, комплексные меры не помогут, так как скоро в Армении конституционный референдум, а автобусы и маршрутки снова будут перевозить избирателей. Понятно, что техническое состояние такого транспорта должно позволять довезти людей в целости и сохранности лишь до избирательного участка.