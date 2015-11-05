Псков, 5 ноября, 2015, 14:47 — ИА Регнум. В Псковской области 6 и 7 ноября объявлены днями траура в память о погибших в авиакатастрофе псковичах. Об этом сегодня, 5 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

pskov.ru Псковичи чтят память земляков, погибших в авиакатастрофе А321 в Египте

«В эти дни на всей территории области будут приспущены флаги. Организациям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, телерадиокомпаниям — внести изменения в программу вещания», — сообщили в пресс-службе.

Первые похороны псковичей — жертв трагедии на Синае — прошли сегодня, 5 ноября, в Пустошкинском районе. В Пскове погребение запланировано на 7 ноября.

В память о земляках, погибших в результате крушения авиалайнера в Египте, псковичи несут цветы и зажигают свечи у Рыбницкой башни Псковского кремля.

Напомним, 31 октября в авиакатастрофе над Египтом потерпел крушение самолет авиакомпании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Выживших в катастрофе нет. Девять пассажиров лайнера были из Псковской области. Тела шести из них в настоящее время опознаны.