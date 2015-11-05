Чебоксары, 5 ноября, 2015, 17:15 — ИА Регнум. 5 ноября 1934 года в кинотеатре «Титан» в Ленинграде состоялась премьера фильма братьев Васильевых «Чапаев». Благодаря выходу фильма было установлено место рождения Василия Чапаева — деревня Будайка, на территории современных Чебоксар. Этот факт отражён в воспоминаниях ветеранов отрасли и в истории «Чувашкино», сообщили ИА REGNUM в Минкультуры Чувашии. С момента выхода фильма его герой и само имя «Чапаев» продолжают играть огромную роль в истории нашего Отечества и всех, кто считает Россию или Советский Союз своей Родиной.

Памятник Чапаеву в Чебоксарах в сквере в районе ХБК. Фото Сергей Коробко

В Чебоксарах фильм был показан в декабре 1934 года в звуковом кинотеатре треста «Чувашкино». «На сеансе фильма был комсомолец-колхозник из пригородной деревни Будайки (в настоящее время в черте города) Миша Полетаев. Посмотрев фильм, он вспоминал, что старожил деревни дедушка Ганя (Гавриил Афанасьевич Афанасьев) часто рассказывал, что Васятка Чапаев родился в Будайке и мальчиком в 1896—1897 годах отец его увёз со всей семьёй в город Балаков Самарской губернии», — говорится, в частности, в книге и отмечается, что долгое время точное место рождения Василия Ивановича Чапаева было неизвестно.

«По инициативе Полетаева колхозники-будайковцы устроили коллективное посещение кинотеатра, и старожилы деревни с дедушкой Ганей признали на экране своего односельчанина. По заведённым разговорам в кинотеатре начались поиски подтверждений в архивных церковных книгах города, и, наконец, нашли, что В. И. Чапаев родился 9 февраля 1887 года в деревне Будайка», — сообщается в книге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госистархиве в фонде Вознесенской церкви Чебоксар хранится метрическая запись о рождении в д. Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии 28 января 1887 года Василия Ивановича Чапаева и его крещении. В 2010 году эта запись была включена в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Чувашии.

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Чапаев — невыдуманный миф, непобежденный герой

В Чебоксарах именем Чапаева названы улица, сквер, там же установлен памятник и находится музей. Его имя в городе носит крупное производственное объединение. Здесь родился и несколько раз проходил фестиваль юмора «Золотой Чапай», на который съезжались самые известные юмористы страны — и здесь же проект завершился.

Памятник герою Гражданской войны Василию Чапаеву (скульптор П. Баландин и архитектор В. Морозов) установлен в сквере имени легендарного комдива в 1960 году, в канун 40-летия Чувашской автономии. До реставрации в 1984 году фигура героя на вздыбленном коне была бетонной, а затем отлита из бронзы. Фасадная сторона 10-метрового гранитного постамента украшена барельефами. Автор памятника был приверженцем реалистического стиля, доходившего порой до натурализма. Именно так появилось на комдиве два левых сапога — в годы Гражданской войны сапоги делались так же, как и валенки — по лекалу на одну ногу.

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В этом же сквере по инициативе Чувашского обкома ВЛКСМ и республиканского краеведческого музея 9 мая 1974 года был открыт музей, названный именем Чапаева. В 2013 году Чувашия выдвигала музей Чапаева на конкурс достопримечательностей «Россия 10». Рядом с одноэтажным зданием музея в 1986 году установлен сельский дом семьи Чапаевых. После долгих поисков он был обнаружен в д. Тохмеево Чебоксарского района (ещё в 1912 году дом Ивана Чапаева, отца Василия Ивановича, был продан и вывезен из д. Будайка).

В семье Чапаева много любопытных семейных легенд. Одну из них рассказала журналистам праправнучка легендарного полководца Василиса. «Бабушка говорила, что Василий Иванович был очень добрый и справедливый. Вот, например, случай: к Чапаеву пришла девушка в положении и говорит: «Твой боец со мной гулял, я забеременела, а он жениться не хочет». Он позвал парня, спрашивает: «Почему жениться не хочешь?» Тот отвечает: «Разлюбил». Тогда Василий Иванович и говорит: «Сегодня ты свою девушку бросил, а завтра меня предашь?» Солдат со словами «чёрт с ней» дал слово жениться. А расписал их Чапаев лично», — рассказывает Василиса Чапаева, журналистка по образованию. По её словам, первые месяцы жизни провела в люльке 1887 года, в которой баюкали её знаменитого прапрадеда. Редкое имя ей тоже досталось по наследству.

В 2010 году чувашские СМИ сообщали о том, что в Чебоксарах проходил отбор желающих участвовать в съёмках документального фильма, посвященного легендарному Василию Чапаеву. Тогда заявлялось, что главная задача кастинга — подобрать актёров с характерной чувашской внешностью.

Напомним, Чапаев погиб 5 сентября 1919 года возле станицы Лбищенской (теперь это город Чапаевск, Казахстан) при нападении белогвардейцев на штаб дивизии.