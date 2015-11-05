Новосибирск, 5 ноября, 2015, 14:22 — ИА Регнум. Новосибирская область засветилась на федеральном канале, и опять упоминание о сибирском регионе оказалось крайне неприятным для местных политиков. Поздно вечером во вторник, 3 ноября, в эфире госканала «Вести» обсуждали тему коррупции, и в ходе обсуждения зрителям был показан фильм Аркадия Мамонтова «Золотой телец».

zsnso.ru Спикер новосибирского заксобрания Андрей Шимкив

Фильм был разделён на три части, каждая из которых посвящалась одному из регионов. Вместе с Новосибирской областью упоминались Иркутская и Нижегородская. Главным героем новосибирской части фильма стал ставший недавно председателем законодательного собрания Андрей Шимкив.

Напомним, избрание Андрея Шимкива спикером парламента Новосибирской области вызвало бурное обсуждение не только в регионе. Фракция «Единая Россия» выдвинула на должность спикера председателя законодательного собрания пятого созыва Ивана Мороза, однако большинство депутатов поддержали генерального директора ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» Андрея Шимкива. За Мороза проголосовал 31 депутат, за Андрея Шимкива было отдано 44 голоса.

В регионе тут же начали поговаривать о расколе внутри фракции «Единой России», но некоторые эксперты считают, что такой исход был предсказуем, так как к бывшему спикеру Морозу накопилось много претензий. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, комментируя выборы спикера, подчеркивал, что высокий пост в любом случае достался представителю фракции «Единой России».

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В свою очередь, на совместном заседании высшего и генерального советов «Единой России» в середине октября председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал регионы, которые из-за раскола элит не смогли «правильно распорядиться победой». Как заявил тогда Медведев, в результате в нескольких субъектах во главе областных законодательных собраний встали не те кандидатуры, которых поддержали партийные фракции и ранее рекомендовал президиум генсовета. Премьер-министр подчеркнул, что впредь мириться с такой ситуацией «Единая Россия» не намерена.

Андрей Шимкив в ходе онлайн-конференции 16 октября отметил, что он «не чужой человек для «Единой России», а о том, «что произошло», сказал бы, что это «показатель демократии нашего региона». «Нет никаких сомнений, что я поддерживаю курс президента, курс «Единой России». А то, что есть какие-то разногласия с Москвой, я думаю, в большей степени это какие-то отголоски. Но, тем не менее, 44 человека за меня проголосовали», — подчеркнул тогда спикер.

В фильме, показанном в начале ноября, Шимкива сравнивают с гоголевским Чичиковым, который якобы через посредников скупал землю у умерших людей. Основанием для обвинения стали воспоминания жителей села, где когда-то Шимкив работал агрономом. Не обходит стороной автор ленты и других депутатов, отмечая, что почти все парламентарии области «не простые» люди. Так, утверждается, что «большая часть народных избранников весьма и весьма обеспеченные люди». «Это владельцы строительных компаний, которые кровно заинтересованы в получении новых подрядов от городских властей. Это представители организаций дорстроя — самого доходного и плохо контролируемого бизнеса в России. Владельцы предприятий агропромышленного строительства и прочего. Другими словами, новосибирские депутаты — люди при власти, но очень заинтересованные в доступе к бюджетным потокам», — говорится в сюжете.

О Новосибирской области своё мнение высказали в программе местные общественники — Евгений Митрофанов, представленный как член Общественной палаты, и Владимир Кириллов, названный «политическим консультантом». Например, Кириллов обратился к зампреду Госдумы по борьбе с коррупцией Александру Хинштейну с просьбой взять ситуацию в регионе под личный контроль.

Фильм «взорвал» политический бомонд Новосибирской области и стал самым обсуждаемым политическим событием последних дней.

Так, руководитель фракции КПРФ и вице-спикер новосибирского заксобрания Владимир Карпов считает, что в фильме «отсутствует аргументированное содержание». «Аркадий говорит, что во власти не должно быть представителей бизнеса. Как он себе это представляет?» — приводит «Тайга.инфо» комментарий коммуниста.

Карпов подчёркивает, что во время выборов спикера каждая фракция и каждый депутат самостоятельно принимали «очень тяжелое решение». «Что, 44 депутата, проголосовавшие за Шимкива, среди которых нет и половины бизнесменов, голосовали из корыстных побуждений? Довести столь сложный, драматический процесс до примитивизма означает полностью его исказить, дискредитировать. Если есть факты, давай их на стол», — заявил он, отметив, что, несмотря на то, что его партия оппозиционная, её представители понимают, что «огульная дискредитация» судебной и правоохранительной системы недопустима, тем более в рамках разговора такого уровня.

Первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов отмечает, что «мелькание» Новосибирской области в федеральных СМИ зачастую обусловлено существующими проблемами в политической жизни области.

«Однако эти проблемы необходимо детализировать в Москве и понимать тенденции. Есть определенные моменты и факты, которые нужно толковать по-другому. Например, личные взаимоотношения депутатского корпуса. Что касается якобы «разоблачающего фильма» про Андрея Шимкива, то я его не смотрел и не собираюсь. На мой взгляд, нет необходимости тратить время на просмотр таких видеороликов, нужно больше уделять времени своей работе, идти вперед», — сказал в беседе с ИА REGNUM Панферов.

А вот другой депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Козловский нашумевший фильм смотрел и считает его «заказным».

«Естественно, я посмотрел этот фильм про Андрея Шимкива. Раньше я смотрел программы Мамонтова, уважал его. В фильме масса неточностей. Общее впечатление от фильма неприятное — он смешал все, и Чичикова, и кладбище. Зачем? На мой взгляд, этот фильм выгоден для конкурентов «Единой России», чтобы понизить рейтинг партии накануне выборов в Государственную думу», — говорит Козловский.

Главный редактор «Тайги.инфо» Евгений Мездриков согласен с мнением многих экспертов, что фильм появился по итогам голосования за председателя заксобрания региона. «Я укрепился в этом мнении ещё и после того, как увидел, что в фильме фигурирует и Иркутская область. Когда официальный кандидат от «Единой России» проиграл, хотя Шимкив тоже член фракции, и в Иркутской области, когда коммунист Сергей Левченко выиграл на выборах. То, что именно эти два региона попали в фильм, говорит о том, что это наказание, причем публичное, за то, что не до конца согласованные операции были проведены. Во-вторых, мне кажется оправданным вариант, что это начало некой федеральной информационной кампании перед выборами в Госдуму. Перед праймериз много раз говорилось, что «Единая Россия» будет искать таких кристально чистых и честных кандидатов, у которых нет бизнеса, криминального шлейфа. Я думаю, тут совпали федеральный тренд и наша новосибирская история», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Евгений Мездриков. Он подчеркнул, что появление фильма вновь подняло на поверхность те скандальные обсуждения, которые только недавно поутихли.

«У нас очень сложный регион с политической точки зрения, очень много группировок, нельзя сказать, что кто-то полностью контролирует область. С этой точки зрения появление такого фильма — очень большая ошибка, потому что только-только после избрания Шимкива ситуация успокоилась. Шимкив с губернатором публично пожали друг другу руки. И вот появляется этот фильм, в котором упоминаются и другие депутаты. Получается, что заново вся тина со дна поднимается, и уже никто не сможет чувствовать себя спокойно», — считает эксперт.

В то же время Мездриков не склонен всерьёз обсуждать те факты, что были перечислены в фильме. По его мнению, из того, что было показано, ничего сверхсенсационного не было, и рассчитана информация была на массового зрителя. Большая часть озвученной информации уже давно известна, а конкретных обвинений в незаконных действиях не прозвучало. «Если уж собирать фактуру, если здесь работала группа, то можно было бы сделать что-то посильнее, — полагает он. — А так получается, что показаны только эмоции людей и общеизвестные факты. Конкретики проработанной нет. Если задача была создать общее впечатление для массовой аудитории, то им удалось, а для журналистов, чиновников эта ситуация давно известна. Почему эта ситуация произвела впечатление? Потому что люди привыкли, что за такими телевизионными разоблачениями следуют какие-то другие действия либо правоохранительных органов, либо федеральной власти. К тому же информация показана на федеральном канале, знаковая фигура журналиста сыграла свою роль, а не фактура программы и её содержание. Но факт того, что она появилась — повод для обсуждения», — подчеркнул Евгений Мездриков.

С позицией Мездрикова перекликается мнение политолога Анатолия Савостина. «Такие сюжеты, как принято считать на провинциальном уровне, на пустом месте не возникают. После их появления начинается бурление в элитах, строительство конспирологических версий, ожидание каких-то федеральных вмешательств в региональную ситуацию, — сказал Савостин в беседе с ИА REGNUM. — Именно этот сюжет, о котором идет речь, вызвал не меньший резонанс и в Иркутской области, где недавно сменился губернатор. В то же время лично я считаю, что серьезных последствий, которых кто-то ожидает с восторгом, а кто-то с тревогой, не будет. Все адресаты свои сообщения получили и их восприняли».

В последний раз Новосибирскую область упоминали на федеральном канале так широко в связи с темой закрытия «Гусинобродской барахолки». В феврале журналист Андрей Караулов и депутат Александр Хинштейн в передаче «Момент истины» на «Пятом канале» неоднократно делали сюжеты про Новосибирск. Тогда Хинштейн отмечал, что оборот «Гусинки» составляет 3 млрд долларов в год, и большая часть этих денежных средств — «черный нал», никак не контролируемый государством. В том числе «чёрный нал» «не даёт» закрыть уличные ярмарки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, как того требует федеральное законодательство.

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Новосибирская «Гусинка» все же была закрыта, но только намного позднее объявленных властями сроков, 1 октября 2015 года.