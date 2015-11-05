Якутск, 5 ноября, 2015, 14:09 — ИА Регнум. Актуальные вопросы охоты и охотничьего хозяйства обсудили участники круглого стола, организованного в парламенте Якутии по инициативе постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природный ресурсам и экологии под председательством Владимира Прокопьева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна За круглым столом обсудили проблемы охотников Якутии

Тема разговора актуальная, с учётом того, что Якутия является крупнейшим охотничье-промысловым регионом России.

«Использование охотничьих ресурсов для республики имеет огромное значение. Охотниками-любителями является более трети мужского населения республики, кроме того охотой занимаются на профессиональной основе», — отметил председатель профильного Комитета Ил Тумэна Владимир Прокопьев.

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Якутии осуществляется Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внёс существенные изменения в отрасль охоты и охотничьего хозяйства. В свое время парламент и исполнительная власть республики защитили интересы охотников-любителей и профессионалов. В Якутии реализуется региональный закон «Об охоте и охотничьем хозяйстве», к которому вносятся изменения. Так, на прошедшем пленарном заседании парламента Якутии в первом чтении приняты изменения в действующий закон, согласно которым, в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности представителям коренных малочисленных народов Севера и их общинам, а также лицам, не являющимися коренными малочисленными народами Севера, но постоянно проживающим в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования, разрешается охотиться без каких-либо разрешений для удовлетворения личного потребления. Кроме того, на днях в парламент поступила ещё одна законодательная инициатива от депутатов районного Совета Амгинского улуса.

Якутия — крупнейший охотничье-промысловый регион России

Общая площадь охотничьих угодий Якутии составляет около 305,6 миллиона га. 44% земель закреплена за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сроком на 25 лет, 31% земель отведён под общедоступные охотничьи угодья. 91 миллион га охотугодий расположены на особо охраняемых природных территориях федерального, республиканского и местного значений. По состоянию на 1 ноября 2015 года в республике в государственном охотхозяйственном реестре зарегистрировано 372 охотпользователей, в том числе 284 юридических лиц (из них 205 — хозяйствующие субъекты, образованные из объединений коренных малочисленных народов Севера, родовые и родоплеменные общины) и 88 индивидуальных предпринимателей. Официальное право на охоту сегодня имеют 91 307 охотников, и их численность ежедневно пополняется.

В республике, увеличено количество госинспекторов. В 2015 году на территории республики проведено 727 патрульных мероприятий, при этом выявлено 560 нарушений законодательства.

Актуальные вопросы в сфере охоты и охотничьего хозяйства

В области охоты и охотничьего хозяйства имеется ряд актуальных вопросов, которые требуют решения. Прежде всего, начиная с 2010 года налоговые органы исключили из единого государственного реестра 12 родовых общин, 19 индивидуальных предпринимателей и 9 предприятий, в связи с чем 40 охотпользователей утратили право долгосрочного арендования более 3 миллионов га охотничьих угодий. Этот процесс продолжается, и, может нанести «серьёзный удар по самостоятельному управлению охотничьими угодьями». При аннулировании долгосрочной лицензии эти угодья переходят в разряд общедоступных.

Также, из 372 охотпользователей только 3 смогли заключить соглашения и оформить свои земельные участки в соответствии с земельным и лесным законодательством. Причина — в отсутствии собственных средств для оформления участков. В регионе плата составляет 1 рубль за 1 га земель. Но если участок большой, то цена для некоторых охотпользователей остаётся слишком дорогой.

Ещё один вопрос — устранение излишних административных барьеров и упрощение выдачи разрешений на охоту. С нового охотничьего сезона 2015 года в практику внедряется новый порядок, позволяющий в разы сократить количество обращений охотников и расходы на оплату государственных пошлин. Устранено искусственное разделение общедоступной очереди по отдельным районам.

Не решён вопрос обеспечения охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами. Этот вопрос активно поднимается депутатским корпусом Ил Тумэна. Проект закона, разработанный группой народных депутатов Якутии, призванный обеспечить приоритетным правом на охоту в приоритетном порядке для лиц, являющихся коренными малочисленными народами Севера, будет рассматриваться в решающем чтении на ближайшем пленарном заседании Ил Тумэна.

Кроме того, поднимается вопрос изменения порядка квотирования добычи северного дикого оленя тундровой популяции, так как невозможно привязать точную квоту мигрирующего оленя для каждого охотпользователя. Дикий олень по квоте не кочует и может пойти не в тот район, мигрировать по-иному. В итоге лимит добычи не осваивается. В этой связи предложено вывести квоту на мигрирующего дикого северного оленя тундровой популяции из общего порядка утверждения квот и предусмотреть особый порядок с учётом сезонной миграции.

Особая проблема — увеличение численности волков и бурых медведей. Сегодня разрешено применение ногозахватывающих капканов при регулировании численности волков, продлён срок охоты на медведей, устранены излишние административные барьеры при оформлении разрешительных документов для отстрела хищников, действуют меры стимулирования охотников. Но, при этом нужны дополнительные меры для регулирования численности хищников с учётом реального состояния ведения оленеводства и табунного коневодства.

Поднималась проблема нанесения ущерба охотничьим ресурсам в итоге деятельности промышленных компаний-недропользователей. В целях надзора соблюдения природоохранных требований промышленными предприятиями, влияющими на среду обитания охотничьих ресурсов, за 2015 год проведены 21 плановая и 28 внеплановых проверок. По их результатам выдано 25 предписаний на устранение нарушений законодательства, привлечено к ответственности 19 организаций.

Главные проблемы охотников Якутии

Парламентариев волновал механизм выдачи охотничьих лицензий. В настоящее время в 35 улусах выдают инспектора департамента охотничьих ресурсов. Кроме того, в 29 улусах разрешения на охоту выдаются через многофункциональные центры (МФЦ). Также 372 охотпользователей имеют право выдавать на своих угодьях сами.

Вопрос уменьшения количества хищников, а также причины большого количества выявленных случаев незаконной охоты с признаками состава уголовного преступления в некоторых районах республики. Также высказаны замечания по представленным статистическим данным и информации не видно истинной картины состояния охотничьих ресурсов.

Республика недополучает нормативы. К примеру, по лосю в Якутии необходимо 2,5 тысяч лимита, по факту регион получает около 2 тысяч, то есть ежегодно 500−700 лимита не хватает.

«В 2006 году в Якутии было 67 тысяч лосей, в 2009 году — 60 тысяч, в 2011 году — 80 тысяч, в 2013 году — 75 тысяч голов, сейчас — в пределах 70 тысяч. То есть, по копытным идёт стабилизация ситуации, нет резкого колебания. По изюбрю в 2008 году мы считали 5 тысяч голов, в 2011 году — 10 тысяч, в 2015 году количество возросло до 14 тысяч», — отметил Владимир Прокопьев.

Еще одна проблема охотников Якутии — установление сроков охоты на лося и ажиотажа вокруг выдачи лицензий по причине отсутствия чёткой схемы, а также вопрос о социальных льготах кадровым охотникам и уточнилась и распределение квот на добычу для удовлетворения личных нужд.

Участники круглого стола затронули вопросы по особенностям распределения квот, охоты на хищников, об оснащении автотехникой инспекторов, о проведении семинаров, передачи органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, о структуре охотничьих угодий.

Обсудили и необходимости принятия дополнительных мер для регулирования численности хищников с учётом реального состояния ведения оленеводства и табунного коневодства. Статистическая информация о состоянии домашнего оленеводства показывает, что потери домашних оленей от травежа и разгона стад хищниками не снижаются.

Это подтверждает и глава Оленёкского эвенкийского национального района Александр Иванов. Кроме того, он заострил внимание на миграционные пути дикого оленя и связанные с этим проблемы, например увода домашних оленей, нехватки лицензий.

Итоги круглого стола

После обсуждения участники «круглого стола» приняли ряд рекомендаций. Правительству республики рекомендовано принять необходимые меры по борьбе с хищниками с участием оленеводческих и коневодческих хозяйств, охотников с целью повышения эффективности организации работы по регулированию численности волков. Также рекомендовано увеличить финансирование государственной программы «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов на 2012 — 2019 годы» для проведения территориального охотустройства в целях завершения разработки схемы размещения, охраны и использования охотничьих угодий Якутии, рассмотреть вопросы, связанные с реализацией статьи 19 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постоянному комитету Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии рекомендовано обеспечить участие представителя парламента республики в работе рабочей группы, формируемой Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, для доработки проекта федерального закона по совершенствованию законодательства в части обеспечения прав малочисленных народов и их объединений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Также рассмотреть проект регионального закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», внесённый Районным Советом депутатов МР «Амгинский улус (район)» в период осенней сессии 2016 года и вопрос внесения изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в части осуществления на особо охраняемых природных территориях любительской и спортивной охоты.

Департаменту охотничьего хозяйства республики рекомендовано обеспечить первоочередное проведение охотустроительных работ в районах реализации крупных промышленных проектов с применением зонального подхода к разработке схем размещения, охраны и использования охотничьих угодий, провести мониторинг мнения среди муниципальных образований республики о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области охоты в срок до 1 декабря 2016 года и представить соответствующую информацию в постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн), рассмотреть вопрос об изменении сроков охоты на некоторые виды охотничьих ресурсов.

Государственному комитету Якутии по делам Арктики рекомендовано рассмотреть вопрос развития охотничьего собаководства с принятием мер государственной поддержки.