Иваново, 5 ноября, 2015, 12:45 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, приуроченное к одному из главных государственных праздников Российской Федерации — Дню народного единства — прошло 4 ноября в Иванове на площади Победы. В нём принял участие губернатор Павел Коньков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Ивановской области В Иванове отметили День народного единства

Кроме главы области в митинге приняли участие депутаты областной и городской дум, руководство администрации Иванова, представители общественных организаций, национально-культурных автономий и жители города.

Перед началом мероприятия его участники почтили память погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове минутой молчания.

В рамках концерта прозвучали патриотические песни в исполнении ивановских вокалистов. Торжественную программу завершила реконструкция событий 1612 года, которую представили участники военно-исторических клубов «Мономах» и «Русская дружина».

День народного единства празднуется в России с 2005 года, он приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. В народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского входили и жители Ивановского края.