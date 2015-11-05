Калуга, 5 ноября, 2015, 11:46 — ИА Регнум. Наполняемость Фонда капремонта Калужской области растет за счет платежей граждан. Об этом рассказали журналистам директор Фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов области Александр Басулин и начальник отдела организационно-юридического сопровождения ФКР Юрий Дощицин, сообщает 5 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

Так, по состоянию на 30 октября в регионе собрано взносов 688,73 млн рублей. В Обнинске собираемость взносов в этом году составила 93,1%. По этому показателю наукоград занимает второе место в Калужской области после Ферзиковского района (94%).

Речь также о формировании фонда капитального ремонта с помощью специальных счетов. В Калужской области такой способ выбрали 10,4% от общего количества домов, включенных в региональную программу. По Обнинску это составляет 26 домов, и 20 из них собрали менее 50% средств. Самая низкая собираемость в домах по улице Мира, 5 (17,2%) и по улице Жукова, 5 (10,7%).

По словам Александра Басулина, согласно Жилищному кодексу РФ, если спецсчета имеют менее 50% взносов, то формирование фонда капитального ремонта может быть принудительно изменено на счет регионального оператора. На эту процедуру отводится пять месяцев, в течение которых жители могут погасить задолженность.

Что касается опасений граждан о том, что региональная программа капремонта не проработает заявленные 30 лет, и некоторые жильцы так и не дождутся ремонта своих домов, то директор областного фонда капремонта заверил, что гарантом этой программы является региональное правительство.