с. Солодняки, Астраханская область, 5 ноября, 2015, 11:30 — ИА Регнум. В Астраханской области восторжествовала историческая справедливость — после длительного восстановления открылась церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Торжественная церемония освещения храма состоялась 4 ноября — в большой православный праздник — День Казанской иконы Божией матери в селе Солодняки Черноярского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе председателя правительства региона 5 ноября.

komarkelov.ru Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Солодняки

Кирпичное здание церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы было построено в 1899 году. В послевоенный период и до 1995 года здание использовалось как зернохранилище и пришло в упадок. После 1995 года по инициативе работников колхоза помещение церкви было освобождено от зерна, здесь навели порядок. Но после почти векового разрушения здание находилось в крайне плачевном состоянии, хоть по-прежнему являлось одной из главных достопримечательностей района и села Солодники. Настоятель иерей Олег регулярно проводил в церкви богослужения, не давая храму прийти в запустение. Решение восстановить храм было принято в конце 2013 года. Был создан попечительский совет. К благому делу присоединились все неравнодушные астраханцы.

«Добрый знак то, что это событие совпадает еще и с важнейшим общегосударственным праздником — Днем народного единства. Знаю, что жители села и всего Черноярского района с особым трепетом ждали возрождения храма, и по православной традиции всем миром, посильным вкладом, добрыми помыслами и молитвой приближали его, — сказал на церемонии освещения церкви вице-губернатор Астраханской области Константин Маркелов. — Уверен, что, как и много лет назад, этот храм станет символом веры, духовности, нравственности, возрождения традиций и со временем будет местом притяжения православных не только со всего района, но и многих уголков нашей страны. И каждый, кто обратиться сюда за помощью, надеждой и духовной силой обретет её».

Добавим, что накануне в Астраханской области прошли и торжественные акции, приуроченные к одному из самых молодых государственных праздников России — Дню народного единства. В Астрахани митинг начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Египте.

А праздничное утро молодёжи началось с межнациональной зарядки. Более ста человек приняли участие в спортивном флешмобе, который прошёл под девизом «Мы за мир!». 4 ноября собрались представители молодёжных общественных организаций, национальных обществ, добровольцы волонтёрских центров и просто активные молодые люди. Ребята выполнили комплекс упражнений под зажигательную музыку, а после приняли участие в небольшом шествии с государственным флагом Российской Федерации.