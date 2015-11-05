Казань, 5 ноября, 2015, 11:26 — ИА Регнум. «Русский марш» в Казани начался с митинга. Участники выстроились с плакатами с лозунгами: «Русские в Татарстане не хотят себя чувствовать как русские на Украине!», «Заброшенные храмы в русских деревнях — позор Татарстана!», «Верните все храмы в Татарстане православной церкви», «Нам не нужна Россия без русских», «Даешь татарские школы! Даешь русские школы!», «6 часов татарского и 3 часа русского языка в школах Татарстана — это нормально?», «Казанской духовной академии и Болгарской исламской академии — быть!», «В России должен быть единый учебник ее истории!», «Татары — это часть Русского мира», «Министр Фаттахов, у русских детей родной язык — русский!». Среди знамен, поднимаемых участниками акции, были флаги Российской Федерации, Российской империи, незарегистрированных Национально-демократической партии и партии «Великая Россия», Андреевский стяг.

«Русский марш» в Казани 4 ноября 2015 года. Митинг

Открыл митинг председатель Общества русской культуры Республики Татарстан Михаил Щеглов, который обозначил основные вопросы, с которыми вышли участники акции. «В Татарстане по-прежнему не решена проблема сокращения часов на изучение русского языка в школах: уже есть случаи, когда в Казани в ряде средних учебных заведениях 6 часов татарского языка и 3 часа русского языка в неделю», — отметил выступающий, подчеркнув, что «русский язык должен в Татарстане изучаться в том же объеме, что и по всей России, и преподаваться в качестве родного языка». Между тем в Татарстане русский язык изучается по программе неродного языка, что сказывается на методике и качестве преподавания.

Щеглов отметил, что именно на «Русском марше» впервые была поднята проблема положения православия в Татарстане и что новый казанский митрополит Феофан — «настоящий боец за православие». Он выразил надежду на то, что новому митрополиту удастся обратить внимание властей Татарстана на состояние православных храмов в регионе. «Посмотрите, до сих пор Дворцовая церковь в Казанском кремле используется под музей государственности Татарстана и татарского народа, — продолжил общественный деятель. — Причем некоторые оправдывают использование православного храма под татарский музей тем, что, дескать, она раньше якобы была мечетью — полный абсурд! Мы еще раз говорим, что православные храмы должны быть возвращены церкви и использоваться по назначению», — заявил Михаил Щеглов.

Председатель регионального отделения Национально-демократической партии Анатолий Кузнецов свою речь посвятил проблеме фальсификации истории в Татарстане. «У нас встречаются в Казани такие люди, которые хотят переписать историю, при этом русские изображаются в роли оккупантов в Поволжье», — рассказал общественник. «Региональная вольница привела к тому, что историю России трактуют с русофобских позиций, Россию стараются изобразить в качестве поработителя ее народов», — считает Кузнецов, который видит возможность преодоления этого в создании единого учебника истории, однако «власти Татарстана категорически против такого единого учебника».

Депутат Азнакаевского горсовета Рустем Салахов, стоявший с плакатом «Татары — это часть Русского мира», сказал: «Я сам татарин, но поддерживаю идеологию Русского мира, считаю, что мы, татары, — его составная часть». «Я считаю, что Русский мир — это русский язык общения, идея справедливости и Пушкин как его символ», — пояснил он. «Но в Татарстане идею справедливости, как составной части идеологии Русского мира, отчего-то нивелируют: у нас в республике клановая система, когда если ты не принадлежишь к семье на буквы «М» и «Ш» (Минниханова и Шаймиева. — прим. ИА REGNUM), то вход наверх тебе закрыт», — заявил народный избранник.

Уроженец Луганска Олег Скоморохов в своем выступлении коснулся ситуации в Новороссии. Эту тему развила активистка движения «Помогаем Новороссии» Елена Бобрикова: «На Украине тоже начиналось с ограничения русского языка в школах, а потом все это привело к войне. Зачем же по пути ограничения русского языка в объеме преподавания идут в Татарстане?»

После выступления на митинге участники «Русского марша» выстроились в колонну и прошли шествием под бой барабанов по парку, держа в руках флаги и растяжку «Наш родной язык — русский!». Во время процессии участники скандировали речовки: «Татарстан — это Россия», «Русские, вперед!», «Татарлар, алга!» (в переводе: «Татары, вперед!»), «Пока мы едины — мы непобедимы!», «Один за всех и все за одного!», «Татары — часть Русского мира!»

В комментарии ИА REGNUM эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов напомнил, что получившее массовое распространение в среде русской национально ориентированной общественности акция «Русский марш», организуемая с 2005 года вначале в Москве, а затем и в других городах России, в Казани стала проводиться с 2009 года. «Масштаб, форма проведения и характер менялся из года в год, но неизменным организатором «Русского марша» в Казани всегда выступало Общество русской культуры Республики Татарстан — старейшая общественная организация в регионе (создана в 1993 году). Если в 2009—2012 гг. мероприятие проводилось на центральной улице Баумана в виде пикета и сбора подписей (2009), «русской пробежки» (2010), митинга (2011) и шествия (2012), то впоследствии власти Татарстана, хоть и противились проведению «Русского марша» (например, в 2012 году 74 его участника были задержаны полицией, на них были наложены административные наказания, что делалось местными властями с целью устрашения русской общественности, дабы она не смела поднимать и публично озвучивать национальные проблемы русских в Татарстане), но затем смирились, найдя для себя выход. «Русский марш» запретили проводить в центре города, давая разрешение на проведении акции в парке «Крылья Советов», расположенном на севере Казани. И в 2013—2015 гг. «Русский марш» в Казани стал проводиться именно в форме шествия и только в этом месте».

По словам политолога, для русской общественности Татарстана эта акция стала важным фактором общественно-политической самоорганизации и возможностью публично озвучить национальные проблемы русских этой национальной республики. «Если в 2009—2014 гг. на «Русском марше» в Казани поднимался преимущественно вопрос о русском языке в школах Татарстана, то с 2015 года тематика расширилась проблемой православия в регионе, — отметил Сулейманов. — Социальная база «Русского марша» также расширялась: это не только активисты русских общественных и политических организаций, но и родители русских детей, студенты казанских вузов, а с 2014 года пророссийски настроенные татары, которые не стесняются четко заявить, что «Татары — это часть Русского мира».

Отметим также, что 4 ноября глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери.

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