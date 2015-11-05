Чебоксары, 5 ноября, 2015, 10:48 — ИА Регнум. В Чувашии в праздновании Дня народного единства приняли участие около 14 тыс. человек, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Всего на территории республики прошло восемь массовых мероприятий в семи населённых пунктах (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Ядрин, Алатырь, Шумерля, поселок Урмары), сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

После исполнения гимна России начали жители массово расходиться

Что касается Чебоксар, то цифры здесь приводятся разные — вероятно, по принципу, кто больше. Чувашское отделение «Единой России» сообщает о том, что в праздновании приняли участие около 5 тыс. человек. В то же время республиканские и городские власти проинформировали, что только на Красной площади собралось порядка 10 тыс. горожан. Чувашские единороссы отметили, что в числе участников праздника были не только представители общественных объединений, профсоюзов, трудовых и творческих коллективов, но и различных политических партий: действительно, площадь была усыпана сине-белым флагами — «Единой России», «Молодой гвардии» и Общероссийского народного фронта. Впрочем, к завершению празднества с ними слились и флаги ЛДПР, члены которой уведомляли о проведении митинга в сквере Чапаева.

Чуть поодаль от эпицентра официальных торжеств, на «нулевом километре», виднелась кучка представителей НОДа (национально-освободительного движения), куда затесались и сторонники родовых поместий. Сгрудившись на небольшой территории, где выставочные штандарты НОДа служили своеобразным ограждением от другой части празднующих, они обсуждали ситуацию с чувашским языком, высказывали критику в отношении банков, говорили о Путине. Их «кулуарные» беседы легко заглушались многочисленными официальными выступлениями с центральной сцены, где поздравления чиновников чередовались с выступлениями руководителей предприятий, завершившись шумным праздничным концертом — эхо гуляний простиралось до дверей всех близлежащих храмов.

Массовость праздника начала таять сразу после исполнения гимна России: люди потоками покидали место празднования, махая флажками с текстом гимна. На начало концерта ряды празднующих с каждой минутой редели, под занавес оставив только самих организаторов и наиболее стойких горожан. В это время ветер легко снёс фотоштандарт с Мининым и Пожарским с зияющими прорезями вместо лиц — на пустых местах появилась кирпичная кладка, оставляя зловещее впечатление. Из горожан к этому времени на Красной площади оставались только работники службы благоустройства и добровольно прогуливающиеся.

«Мероприятие получилось скомканным и усечённым, а также стандартным в плане создания массовости за счёт учащихся, бюджетников и рабочих. И особенно это бросилось в глаза после исполнения гимна России — люди начали демонстративно и массово уходить, оставляя от всей этой массовости «просветы» и «дыры» в рядах зрителей. В ходе концерта площадь продолжала редеть. В целом, получилось празднование «для галочки», — высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов.

Также в этот день состоялся фестиваль национальных культур «Единая семья народов России» и впервые в Чувашии прошёл воздушный крестный ход с чудотворной Ключевской Казанской иконой Божией Матери. Возглавил крестный ход епископ Алатырский и Порецкий Феодор в сопровождении наместника Свято-Троицкого мужского монастыря Чебоксары архимандрита Василия (Паскье).

Не осталась в стороне и чувашская национально-культурная автономия Москвы, приняв участие в шествии в столице России. В чувашской колонне шли около 300 человек, в том числе в национальных костюмах. В ходе шествия была исполнена лезгинка, которую станцевали артисты из Дагестана и Чечни под чувашские народные песни, исполненные ансамблем «Уяв», говорится в релизе. Всего в праздничном шествии в Москве участвовало около 85 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечается День народного единства — один из самых молодых государственных праздников страны. В православном календаре этот день — Казанской иконы Божией Матери. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда ополченцы под руководством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери. В октябре 1612 года Москва была освобождена. После победы Пожарский на собственные деньги выстроил Казанский собор. Позже по указу царя Алексея Михайловича Романова было установлено празднование 4 ноября как дня благодарности Богородице за её помощь в освобождении России от поляков.