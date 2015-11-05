Калуга, 5 ноября, 2015, 10:42 — ИА Регнум. 4 ноября в Калуге состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню народного единства.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, перед калужанами выступили представители политических партий, ветеранских, общественных и молодёжных организаций, а также творческие коллективы города.

Приняли участие в митинге губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания области Николай Любимов, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской думы.

«Четыре века назад наши предки доказали, что сила — в единстве, что великие победы достигаются благодаря героизму и сплоченности всего народа независимо от происхождения и веры. В Калуге единой дружной семьей в мире и согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий, калужан всегда отличали житейская мудрость, подлинный патриотизм и искренняя вера в достойное будущее нашего города и всей нашей страны. Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, терпимости и доброты друг к другу. Мира нашему общему дому!» — сказал глава Калуги Александр Иванов.