Москва, 5 ноября, 2015, 10:37 — ИА Регнум. Нынешние попытки разрешения карабахского конфликта все больше и больше напоминают затянувшийся мугам в исполнении виртуозов, обладающих способностью исполнять один и тот же дестгях по-разному в самых различных версиях, но непременно в канонических рамках. А Минская группа ОБСЕ (МГ ОБСЕ), состоящая из трех сопредседателей — Пьера Андрие (Франция), Игоря Попова (Россия) и Джеймса Уорлика (США), которая ведет главный переговорный процесс и на высоком уровне между сторонами, напоминает трио сазандарей, один из которых выступает как вокальный певец.

Низами Гянджеви. Хамса. Хосров и Ширин (фрагмент).

В такой роли выступает, как правило, Уорлик, имеющий за плечами огромный опыт посреднической дипломатической деятельности по разработке и подписанию соглашения между Афганистаном и Пакистаном по безопасности. Его назначение в МГ ОБСЕ сопровождалось характеристикой государственного департамента США: «Первоклассный дипломат, способный проделать замечательную работу в целях достижения долгосрочного и прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта». Он и озвучивает, точнее предает гласности некоторые детали проходящих по большей части в закрытом режиме переговоров, осуществляет вбросы информации концептуального характера.

Так, в июле 2015 года Уорлик перечислил пункты всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта: посредством переговоров достичь соглашения по ряду элементов, в том числе возвращение прилегающих к Карабаху территорий, возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц на места проживания, гарантии безопасности, что предполагает также размещение международных сил, а также определение статуса путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха.

При этом он уточнял, что «переговорные стороны пока не дошли до этого этапа, где будут обсуждаться детали», но из этого тезиса вытекала переговорная повестка на высшем уровне президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. То есть, стороны что-то обсуждают, но без деталей, что срывало с переговорного процесса некоторый таинственный флер и придавало ему какую-то осмысленность, так как в базовой основе «пункты Уорлика» содержали тезисы так называемых обновленных Мадридских принципов.

Созданная интрига заключалась в том, что эти пункты публично подавались не как общая позиция Минской группы, а как озвученная точка зрения правительства США, хотя она не была дезавуирована со стороны других сопредседателей МГ ОБСЕ. Все было как в мугаме, когда один из инструментов сопровождающего пение ансамбля, вдруг отделяется от других или имитирует отрезки вокальной партии и только потом сливается с другими. Неслучайно в элементах контрастной дипломатической полифонии Минской группы конфликтующие и некоторые другие заинтересованные стороны на первых порах услышали только то, что желали услышать.

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