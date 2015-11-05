Вашингтон, 5 ноября, 2015, 09:53 — ИА Регнум. Приём заявок от кандидатов для участия в полёте на Марс начнётся с 14 декабря, сообщает пресс-служба NASA.

nakonu.com На орбите Марса

Уточняется, что приём заявок окончится в середине февраля. Решение о том, кого NASA сочтёт возможным кандидатом, будет принято в 2017 году. Также отмечается, что для полёта на Марс требуются пилоты, инженеры, учёные, а также врачи.

Сообщение NASA прокомментировал администратор ведомства Чарльз Болден. «Те астронавты, которые полетят в Космос с американской земли, внесут свой вклад в науку и расширят границы исследования Космоса», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полковник ВВС США астронавт Терри Вертс высказал своё мнение относительно состава экспедиции на Марс. Полёт на соседнюю планету должен проходить совместно с российскими космонавтами, это доказала сплочённая работа на МКС, считает астронавт, завершивший свою миссию на МКС.

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