Москва, 5 ноября, 2015, 10:51 — ИА Регнум. 5 ноября 1934 года в кинотеатре «Титан» в Ленинграде состоялась премьера фильма братьев Васильевых «Чапаев». С того дня этот фильм, его герой прочно вошли в нашу культуру. Фильм сделал то, чего не смогли сделать ни подвиги реального командира 25-й дивизии Красной армии Василия Ивановича Чапаева, ни роман Дмитрия Фурманова. Благодаря кинокартине история Чапаева стала мифом. А сам Василий Иванович стал персонажем народного фольклора.

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Теперь Чапаев — не только исторический персонаж и герой киноленты. Его образ трансформировался вместе со временем. В 1941 году он звал на фронт с киноэкранов, а после войны стал героем уникальной советской фольклорной традиции — анекдотов. Кто не слышал анекдотов о Петьке и Васили Иваныче? Например таких:

— Ну и грязные же у тебя ноги, Василий Иваныч, даже грязней моих !

— Дак ведь я, Петька, постарше тебя-то буду…

Или

Петька с Василием Ивановичем выбираются из окружения. Проползают мимо деревни, занятой белыми. Из деревни доносится звук рояля. Василий Иванович, мечтательно:

— Глинка…

— Какая, Василий Иванович, на фиг, глинка — третий час по навозу ползем!

Подобных анекдотов сотни, есть среди них совершенно разные: политические и не очень, скабрезные и высококультурные, связанные с сюжетом фильма и ушедшие далеко в сторону. Кажется, что в них заложена глубокая простая и искренняя народная любовь. Уже в девяностых годах анекдоты сами по себе стали материалом, на основе которого была создана серия компьютерных игр.

В наше время народное юмористическое творчество о Чапаеве не угасло, но вместе со временем поменяло форму: теперь нишу, занятую в СССР анекдотами, прочно занимают интернет-плакаты — «демотиваторы». Их подборку, посвященную Чапаеву, предлагает ИА REGNUM своим читателям. Отметим, что образ Чапаева в «демотиваторах» часто отличается от того, что был отражен в анекдотах, тут он смекалистый, сильный, красивый, с чувством юмора, — герой в современном абсолютном понимании этого понятия.

В Facebook, Twitter, «Вконтакте», Instagram существует не мало сообществ, посвященных Чапаеву. Пользователи обращаясь к его имени в подписях и комментариях, пишут:

«Чапаев жив в сердцах русских всегда и будет жить».

«Моя Вселенная меня бережёт.

Выйду из квартиры на времени реки бережок

Пустота сияет ярко, во Чапаев жжёт».

«Чапаев и дзен! Глиняный пулемет на подходе!».

Смотрите галерею о трансформации человека в миф

ИА REGNUM напоминает самые известные анекдоты о герое:

Тихая ночь. Во дворе тачанка, под ней спит Петька.

Вдруг шум, гам, распахивается дверь, выскакивает Василий Иванович и кричит:

— Петька! Седлай коня! Гони к фельдшеру! Фурманов штопор проглотил!

Петька вскакивает, выводит быстро коня, запрыгивает в седло, тут из избы снова выбегает Василий Иванович:

— Ладно, Петька, ложись обратно — мы запасной нашли…

***

Приходит Чапаев к Петьке, а тот что-то пишет:

— Что пишешь Петька?

— Оперу пишу!!!

— И про меня напишешь?

— Напишу.

— И про Фурманова?

— Да опер просил про всех написать!

***

Петька изучает древнюю историю:

— Василий Иванович, — спрашивает он, — как понимать «патриции пригласили гетер и устроили оргию»?

Что такое «оргия»?

— Да пьянка.

— Кто такие «гетеры»?

— Проститутки.

— Ну, а «патриции» кто такие?

— А здесь, Петька, опечатка — не «патриции», а «партийцы».

***

Плывут Петька с Чапаевым через Урал. Чапай еле плывет, одной рукой вцепился в огромный чемодан. Петька орет:

— Василь Иавныч, брось ты его, утонешь ведь!

— Не могу, Петька, в нем план взятия города Парижа!

Кое-как переплыли, выбрались на берег. Петька:

— Ну давай, Чапай, показывай свой план взятия города Парижа.

Чапай открывает чемадан, а там — картошка! Он с серьезным видом достает самую большую:

— Вот смотри, Петька, допустим, это Эйфелева башня.

***

Вбегает Петька:

— Василий Иванович, белые в лесу!

— Не до грибов сейчас, Петька, вот разобьем контру, тогда и пособираем.

***

Петька выходит из штаба, а навстречу ему Василий Иванович из бани, обмотанный простыней, с чалмой на голове.

— Василий Иванович, ты прям как Джавахарлал Неру!

— Не Неру, а Нюру! И вообще, какое тебе дело, кого я там джавахарлал!

***

Входит Петька, а Василий Иванович в грязных сапогах стоит на столе, лампочку вкручивает. Петька:

— Василий Иванович, вы бы хоть газетку подложили!

— Ничего, Петь, я и так достану!

***

Летят в самолете Петька и Василий Иванович, Василий Иванович:

— Петька, приборы!

Петька:

— 50!

Василий Иванович:

— Что 50?

Петька:

— А что приборы?

***

— Мы тут белого поймали, а он ничего не говорит!

— Углями жгли?

— Жгли.

— Иголки под ногти загоняли?

— Загоняли.

— А носки мои нюхать давали?

— Что же я, нелюдь, что ли?

***

— Василий Иваныч, танки в огороде!

— Гони их на хрен, Петька, самим жрать нечего.

***

— Василий Иванович! Американцы на Луне высадились!

— Ишь, куда мы их загнали!

***

— Василий Иванович, а сможешь ты четверть выпить?

— Смогу, Петька!

— А штоф?

— И штоф смогу.

— А ведро сможешь?

— Не, Петька, ведро не смогу. Такое, наверное, только Ленину под силу