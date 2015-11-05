Истинно народная любовь: Чапаев в анекдотах и «демотиваторах»
Москва, 5 ноября, 2015, 10:51 — ИА Регнум. 5 ноября 1934 года в кинотеатре «Титан» в Ленинграде состоялась премьера фильма братьев Васильевых «Чапаев». С того дня этот фильм, его герой прочно вошли в нашу культуру. Фильм сделал то, чего не смогли сделать ни подвиги реального командира 25-й дивизии Красной армии Василия Ивановича Чапаева, ни роман Дмитрия Фурманова. Благодаря кинокартине история Чапаева стала мифом. А сам Василий Иванович стал персонажем народного фольклора.
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Теперь Чапаев — не только исторический персонаж и герой киноленты. Его образ трансформировался вместе со временем. В 1941 году он звал на фронт с киноэкранов, а после войны стал героем уникальной советской фольклорной традиции — анекдотов. Кто не слышал анекдотов о Петьке и Васили Иваныче? Например таких:
— Ну и грязные же у тебя ноги, Василий Иваныч, даже грязней моих !
— Дак ведь я, Петька, постарше тебя-то буду…
Или
Петька с Василием Ивановичем выбираются из окружения. Проползают мимо деревни, занятой белыми. Из деревни доносится звук рояля. Василий Иванович, мечтательно:
— Глинка…
— Какая, Василий Иванович, на фиг, глинка — третий час по навозу ползем!
Подобных анекдотов сотни, есть среди них совершенно разные: политические и не очень, скабрезные и высококультурные, связанные с сюжетом фильма и ушедшие далеко в сторону. Кажется, что в них заложена глубокая простая и искренняя народная любовь. Уже в девяностых годах анекдоты сами по себе стали материалом, на основе которого была создана серия компьютерных игр.
В наше время народное юмористическое творчество о Чапаеве не угасло, но вместе со временем поменяло форму: теперь нишу, занятую в СССР анекдотами, прочно занимают интернет-плакаты — «демотиваторы». Их подборку, посвященную Чапаеву, предлагает ИА REGNUM своим читателям. Отметим, что образ Чапаева в «демотиваторах» часто отличается от того, что был отражен в анекдотах, тут он смекалистый, сильный, красивый, с чувством юмора, — герой в современном абсолютном понимании этого понятия.
В Facebook, Twitter, «Вконтакте», Instagram существует не мало сообществ, посвященных Чапаеву. Пользователи обращаясь к его имени в подписях и комментариях, пишут:
«Чапаев жив в сердцах русских всегда и будет жить».
«Моя Вселенная меня бережёт.
Выйду из квартиры на времени реки бережок
Пустота сияет ярко, во Чапаев жжёт».
«Чапаев и дзен! Глиняный пулемет на подходе!».
Смотрите галерею о трансформации человека в миф
ИА REGNUM напоминает самые известные анекдоты о герое:
Тихая ночь. Во дворе тачанка, под ней спит Петька.
Вдруг шум, гам, распахивается дверь, выскакивает Василий Иванович и кричит:
— Петька! Седлай коня! Гони к фельдшеру! Фурманов штопор проглотил!
Петька вскакивает, выводит быстро коня, запрыгивает в седло, тут из избы снова выбегает Василий Иванович:
— Ладно, Петька, ложись обратно — мы запасной нашли…
***
Приходит Чапаев к Петьке, а тот что-то пишет:
— Что пишешь Петька?
— Оперу пишу!!!
— И про меня напишешь?
— Напишу.
— И про Фурманова?
— Да опер просил про всех написать!
***
Петька изучает древнюю историю:
— Василий Иванович, — спрашивает он, — как понимать «патриции пригласили гетер и устроили оргию»?
Что такое «оргия»?
— Да пьянка.
— Кто такие «гетеры»?
— Проститутки.
— Ну, а «патриции» кто такие?
— А здесь, Петька, опечатка — не «патриции», а «партийцы».
***
Плывут Петька с Чапаевым через Урал. Чапай еле плывет, одной рукой вцепился в огромный чемодан. Петька орет:
— Василь Иавныч, брось ты его, утонешь ведь!
— Не могу, Петька, в нем план взятия города Парижа!
Кое-как переплыли, выбрались на берег. Петька:
— Ну давай, Чапай, показывай свой план взятия города Парижа.
Чапай открывает чемадан, а там — картошка! Он с серьезным видом достает самую большую:
— Вот смотри, Петька, допустим, это Эйфелева башня.
***
Вбегает Петька:
— Василий Иванович, белые в лесу!
— Не до грибов сейчас, Петька, вот разобьем контру, тогда и пособираем.
***
Петька выходит из штаба, а навстречу ему Василий Иванович из бани, обмотанный простыней, с чалмой на голове.
— Василий Иванович, ты прям как Джавахарлал Неру!
— Не Неру, а Нюру! И вообще, какое тебе дело, кого я там джавахарлал!
***
Входит Петька, а Василий Иванович в грязных сапогах стоит на столе, лампочку вкручивает. Петька:
— Василий Иванович, вы бы хоть газетку подложили!
— Ничего, Петь, я и так достану!
***
Летят в самолете Петька и Василий Иванович, Василий Иванович:
— Петька, приборы!
Петька:
— 50!
Василий Иванович:
— Что 50?
Петька:
— А что приборы?
***
— Мы тут белого поймали, а он ничего не говорит!
— Углями жгли?
— Жгли.
— Иголки под ногти загоняли?
— Загоняли.
— А носки мои нюхать давали?
— Что же я, нелюдь, что ли?
***
— Василий Иваныч, танки в огороде!
— Гони их на хрен, Петька, самим жрать нечего.
***
— Василий Иванович! Американцы на Луне высадились!
— Ишь, куда мы их загнали!
***
— Василий Иванович, а сможешь ты четверть выпить?
— Смогу, Петька!
— А штоф?
— И штоф смогу.
— А ведро сможешь?
— Не, Петька, ведро не смогу. Такое, наверное, только Ленину под силу