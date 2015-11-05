Москва, 5 ноября, 2015, 09:23 — ИА Регнум. Цель поставки в Сирию российских зенитных ракет — предотвратить возможный угон самолётов ВКС и, в случае необходимости, наносить ответные удары по террористам. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

biznestoday.ru Цель

Бондарев сообщил, что к форс-мажору нужно быть готовыми. Теоретически может быть совершена попытка угнать самолёт ВКС, также не исключена возможность обстрела систем ВКС РФ.

«Мы туда поставили не только истребители, штурмовики, бомбардировщики, вертолеты, но и зенитные ракетные системы. Потому что могут быть различного рода форс-мажорные обстоятельства. Допустим, угон боевого самолета на территории сопредельного с Сирией государства и нанесение удара по нам», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская военная операция началась 30 сентября 2015 года. Боевая авиация ВКС РФ осуществляет комплексную поддержку с воздуха сирийской сухопутной армии, которая смогла перейти в наступление против террористов. По данным Минобороны РФ, за месяц военной операции ВКС РФ уничтожили до 40% инфраструктуры террористов в Сирии.