Анкара, 5 ноября, 2015, 09:17 — ИА Регнум. Истребитель Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) нарушил воздушное пространство Турции из-за противоракетного маневра. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев в интервью «Комсомольской правде».

tvc.ru Самолет в небе

«Там наш самолет выполнял боевую задачу на севере Сирии, — говорит генерал-полковник. — Была очень плотная облачность. Когда наш истребитель стал проходить вдоль границы с Турцией, аппаратура показала, что какие-то наземные средства ПВО пытаются делать захват боевой машины».

По словам главнокомандующего ВКС РФ, летчику российского истребителя пришлось в считаные секунды сделать противоракетный маневр.

«Ну, чуток забрался в турецкое небо, — сказал Бондарев. — Что мы честно и признали».

Как передавало ИА REGNUM, в начале октября самолет ВКС РФ, участвующий в операции в Сирии, нарушил воздушное пространство Турции и находился в нем 2 минуты, после чего вернулся в воздушное пространство Сирии. По тревоге были подняты 2 перехватчика F-16S ВВС Турции.

Российский посол был вызван в МИД Турции, где ему была вручена нота протеста в связи с нарушением воздушного пространства.