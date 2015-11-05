Бийск, Алтайский край, 5 ноября, 2015, 09:13 — ИА Регнум. Герой Советского Союза, уроженец Алтайского края Михаил Борисович Копытов даже после смерти не получил достойного памятника от Министерства обороны РФ. А местные власти даже не удосужились внести его имя в списки на мемориале Славы. Это выяснилось после обращения родственников героя в межрегиональную общественную организацию «Во славу Отечества», — сообщил ИА REGNUM председатель правления межрегиональной общественной организации «Во славу Отечества» Андрей Нагайцев.

видео общественной организации «Во славу Отечества» Копытов Михаил Борисович – герой Советского Союза

Общественники побывали на кладбище, где похоронен Михаил Борисович Копытов. Его именем названы улица и школа. А вот бюста, увековечивающего память героя, до сих пор нет.

Родственники Михаила Борисовича обратились в межрегиональную общественную организацию «Во славу Отечества» с просьбой о содействии в решении этого вопроса.

«Наша семья обращается к президенту России Владимиру Путину с огромной просьбой — увековечить память Героя Советского Союза. Хотелось бы улучшить и памятник, и надгробную плиту, потому что состояние уже плачевное», — поделилась с общественниками Елена Каширина, внучка героя Михаила Копытова.

«Мемориал Селавы в поселке Фоминское выглядит заброшенным, поросшим травой, торчащей из-под снега. Центрального входа общественники не обнаружили, как и записи о Герое Советского Союза Михаиле Копытове на мемориале Славы. Родственники героя, желая видеть достойный памятник своему предку, обратились также к главе государства о содействии в увековечивании его имени», — поделились увиденным сотрудники общественной организации «Во славу Отечества».

Сегодня, когда мы много слышим о патриотизме, просто неприлично забывать о настоящих патриотах и защитниках нашей Родины, — полагают алтайские общественники.

Справка (по данным сайта «Герои страны»):

Копытов Михаил Борисович — разведчик 9-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка (4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 60-я армия, Воронежский фронт), гвардии ефрейтор.

Родился 17 сентября 1921 года в селе Фоминское ныне Зонального района Алтайского края в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов Фоминской школы в 1938 году. Работал в колхозе на различных работах, а после окончания курсов в 1938 году — шофёром. Призван в армию в октябре 1941 года Зональным (ныне — Бийским) районным военкоматом. Служил во Владивостоке.

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии — с 1942 года на Северо-Западном фронте в отдельной лыжной бригаде, а затем, с марта 1943 года, — в 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах.

В июле-августе 1943 года в составе 13-й армии участвовал на Центральном фронте в Курской битве — в оборонительных боях у станции Поныри, а затем в наступательной Кромско-Орловской операции.

В августе-сентябре 1943 года участвовал в составе 60-й армии в Черниговско-Припятской операции и в освобождении города Прилуки (Черниговская область Украины).

В конце сентября 1943 года 4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия прибыла на плацдарм на правом берегу Днепра в районе Домантово (Чернобыльский район Киевской области Украины), где сменила части 70-й гвардейской стрелковой дивизии. В октябре 1943 года она вела тяжёлые бои на плацдарме за его расширение, к 2−3 октября продвинулась к селу Губин, развивая дальнейшее наступление, затем до ноября 1943 года находилась в жёсткой обороне.

М. Б. Копытов особо отличился в боях по расширению Днепровского плацдарма.

Ему была поставлена задача разведать передний край и глубину обороны противника и доставить контрольных пленных немецких солдат и офицеров. Пройдя в тыл противника у села Губин, М. Б. Копытов 7 октября 1943 года уничтожил вражеский пулемёт и миномётный расчёт, забросал гранатами блиндаж со штабом войсковой части немцев, перерезал в нескольких местах связь, рассеял скопление обоза с боеприпасами и продовольствием. В завязавшемся неравном бою огнём из автомата уничтожил до 30 немецких солдат и офицеров, захватил ценные документы, контрольного пленного — немецкого солдата и доставил командованию полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Копытову Михаилу Борисовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая «Звезда» (№ 6369).

В 1945 году М. Б. Копытов был демобилизован. Вернулся на Алтай, работал слесарем на Бийской спичечной фабрике, инспектором по технике безопасности в строительно-монтажном тресте № 122.

Скончался 14 апреля 1974 года в посёлке городского типа Сорокино Бийского района.

Награждён орденом Ленина, медалями, в том числе медалью «За отвагу».