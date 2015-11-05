Киев, 5 ноября, 2015, 09:05 — ИА Регнум. Глава ДНР назвал достигнутое в Донбассе перемирие «условным», т.к. провокации с обстрелами со стороны силовиков ВСУ имеют ежедневный характер. Но при все при этом война стала для ВСУ катастрофой, считает газета «Взгляд».

Черепа погибших в Бхопальской катастрофе. 1984

В начале ноября на мероприятиях по поводу празднования 150-летия со дня рождения митрополита Шептицкого премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что «украинская армия в течение 20 месяцев воюет и побеждает». Это удивительное заявление для главы правительства страны, которая проиграла все, что можно, причем, по собственной инициативе и в результате собственных же непрофессионализма и глупости.

Газета приводит некоторые цифры.

Общая численность ВСУ на данный момент составляет 188 тыс. человек. Генералитет состоит из двух генералов армии (4-зведный генерал по американской трактовке), девяти генерал-полковников и адмиралов, 41 генерал-полковника и вице-адмирала, 149 генерал-майоров и контр-адмиралов. При этом за год число генералов выросло на 60% — со 121 в 2014 г. до 201 к сентябрю 2015 г. То есть, в украинской армии один генерал приходится на 935 солдат.

При этом денежное довольствие одного генерала в среднем составляет около 100 тысяч гривен без учета премий и иных форм поддержки, что превышает содержание солдата в 65 раз (денежное довольствие призывника — 1500 гривен, контрактника — до 4000 гривен). Таким образом, ежемесячное денежное довольствие одного генерала сопоставимо с содержанием роты полевого состава ВСУ. И каковы практические успехи этого интеллектуально-стратегического ядра, пухнущего с каждым месяцем?

За время конфликта в Донбассе украинские силовики потеряли в боях убитыми около 24 тыс. человек, ранеными почти 54 тыс., пропавшими без вести числятся еще более 9 тысяч военнослужащих. Небоевые потери составили 1309 человек погибшими, в том числе 873 в результате суицида.

Безвозвратно уничтожено более 3000 единиц техники основных видов, еще около 2000 единиц перешло к ВСН в качестве трофеев. В числе уничтоженного: 929 танков разных типов, 887 ББМ, 238 единиц РСЗО БМ-21 «Град», 836 автомобилей, 21 самолет, 32 вертолета, 46 беспилотников. Что удивительно, потери более-менее равномерно распределились по всему времени боевых действий, хотя, разумеется, есть и особые в этом смысле даты.

Так, в котлах у Изварино и в Иловайске безвозвратно потеряли примерно по 700 единиц бронетехники, а ВСН в качестве трофеев захватили 98 и 97 единиц соответственно. В дебальцевском котле потеряно примерно 600 единиц, взято трофеями — 126. Ранее под Славянском ВСУ потеряли примерно 150 единиц бронетехники, а оставили трофеями 70. То есть ошибки в проведении военных операций носили системный характер и не менялись с заменой отдельных командиров или с частичной сменой тактики, а также не имели отношения к росту численности группировки ВСУ в Новороссии.

Общее количество пленных за все время боевых действий дошло до 2500 человек, большинство из которых были просто переданы родственникам или обменены. При этом паника и сдача в плен не всегда были оправданы ходом боевых действий. Командующий оперативного управления «Юг» генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который был ответственен за прорыв из «иловайского котла», долго вел переговоры с командованием ополчения о безопасном коридоре. Ему предложили подождать 15 минут, чтобы получить точные координаты. Однако генерал Хомчак заявил, что у него «и двух минут нет» — и дал команду прорываться напрямую на укрепленные позиции ополчения с пулеметами, гранатометами и минометами, а сам покинул расположение войск в противоположном направлении. Генерал бросил даже сопровождавших его журналистов и раненного личного водителя. Погибло около тысячи военнослужащих.

Неудивительно, что даже бывший в то время начальником «штаба АТО» генерал-майор Назаров утверждал, что дезертирство приняло массовый характер. Официально военной прокуратурой Украины возбуждено 16 тыс. дел о дезертирстве в «зоне АТО». А, помимо этого, 6 тыс. дел о невыполнении приказов (среди них, правда, есть и откровенно спекулятивные, например, против офицеров, отказывавшихся выполнять самоубийственные приказы о наступлении «в никуда», или, наоборот, против тех командиров, которые старались вывести свои части из котлов, минимизируя потери). Наконец, за уклонение от призыва на воинскую службу по мобилизации было возбуждено около 7 тысяч дел.

Анализируя события в Иловайске, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что основной причиной образования «котла» стал самовольный отход 5-го батальона территориальной обороны «Прикарпатье» от закрепленного за ним места несения службы.

Стоит отметить и то, что некоторые крупные воинские части украинских ВС несколько раз подряд были полностью истреблены в ходе боевых действий, после чего их наспех переформировывали — и снова отправляли на фронт.

Коррупция, воровство, отсутствие снабжения — вишенки на торте, которые служат дополнением к картине саморазрушения украинской армии. Один только начальник финансово-экономической службы ВСУ майор Андрей Квирель присвоил около 4 миллионов гривен из довольствия солдат, то есть примерно четырехмесячное содержание полка в «зоне АТО» со всеми надбавками.

Наконец, ВВС и флота (ВМС) Украины по факту уже не существует, а миллионы гривен закачаны в строительство фортификационных сооружении, причем не только знаменитого рва на границе с Россией, но и менее известного, но куда более дорогостоящего «вала» долгосрочных укреплений по границе Днепропетровской и Донецкой областей, то есть в глубоком тылу, «на всякий случай».

Если все это Арсений Яценюк называет «победами», то что же тогда «зрада»? — задается вопросом газета.