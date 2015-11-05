Санкт-Петербург, 5 ноября, 2015, 08:56 — ИА Регнум. ФК «Зенит» получит € 5,5 млн за выход в плей-офф, который произошёл 4 ноября в Лионе (Франция). Такое вознаграждение предусмотрено правилами УЕФА, пишет Championat.com

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Уточняется, что общая сумма вознаграждения за участие в Лиге чемпионов последнего сезона 2015−2016 составит € 23,5 млн, из которых € 12 млн «Зениту» полагается за участие в групповом этапе и по € 1,5 млн придётся на каждую победу. На данный момент «Зенит» одержал четыре победы подряд.

Стоит отметить, что «Зенит» проведёт следующий матч 24 ноября с командой «Валенсия» и 9 декабря — с ФК «Гент» (9 декабря). Не исключена полная победа «Зенита».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл французский ФК «Лион» со счётом 2:0 в ходе турнира во Франции 4 ноября. Эта победа принесла команде выход в плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ).

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