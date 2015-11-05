Волгоград, 5 ноября, 2015, 08:17 — ИА Регнум. День народного единства в Волгоградской области отметили тысячи жителей региона. Главные торжества по традиции состоялось в центре в центре Волгограда. На Площади Павших Борцов с самого утра собрались сотни людей с флагами и транспарантами. День выдался солнечный и теплый, что прибавило радостного настроения горожанам, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября. Перед началом большого митинга в память о погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове россиянах, среди которых были и земляки Валерий Немов и Леонид Мнацаканов, была объявлена минута молчания. В небо взмыли десятки белых шаров.

volganet.ru В День народного единства волгоградцы собрались на площади Павших Борцов

Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что именно сплоченность помогает преодолеть проблемы и сложности, лежит в основе успешного и сильного государства.

«Несмотря на то, что День народного единства — праздник молодой, его корни очень глубокие, — отметил Андрей Бочаров. — В далеком прошлом люди объединились для того, чтобы спасти свою страну. Сегодня происходит то же самое: идет объединение вокруг России и вокруг Президента. Это праздник России, мужества, героизма, стойкости и праздник будущего — наш с вами праздник».

Добавим, что всего 4 ноября на площади Павших Борцов собрались почти 4 тысячи человек. В митинге также приняли участие глава Волгограда Андрей Косолапов, жители области, представители общественных организаций, национальных объединений и казачьих обществ, молодежных и ветеранских организаций, депутаты.

«Когда мы вместе — мы огромная сила! — обратилась к участникам мероприятия председатель Совета молодых педагогов Волгоградской области Олеся Гончарук. — Только единство советского народа обеспечило победу в Великой Отечественной войне! Единство народа — это залог стабильного развития нашей страны!».

Руководитель Волгоградской областной общественной организации «Союз комсомольских поколений» Галина Хорошева отметила, что митинг проходит на священном месте города — площади Павших Борцов. «Нельзя терять бесценный опыт поколений, только совместными усилиями мы способны решать все вопросы. Только сообща мы сможем улучшить нашу жизнь, найти взаимопонимание!» — сказала она.

С праздником волгоградцев также поздравили представитель Волгоградской региональной общественной организации осетин «Алания» Арсен Дауров, атаман Иловлинского юртового казачьего общества Всевеликого войска Донского Александр Егоров. Протоирей, член Общественной палаты Волгоградской области и духовный наставник казаков Волгоградской области Кириченко (Отец Олег) напомнил, что сегодня также отмечается день Казанской иконы Божьей Матери — покровительницы земли Российской и ее жителей.

Торжества продолжились концертом лучших творческих коллективов региона — перед собравшимися выступили артисты ансамблей «Лазоревый цветок», «Царица», «Казачья воля», «Юг России», школы кавказских танцев «Саирме», ансамбля национальных корейских барабанов «Чондун», детской вокальной группы «СМС».

Акция «Вместе мы едины» прошла накануне и в городе-спутнике Волжском. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе реготделения «Единой России», на центральной площади во время торжественного концерта, который собрал более 200 волжан, праздничное настроение горожанам дарили творческие коллективы Рахинского Дома культуры и ДМ «Юность». Артисты в ярких национальных костюмах демонстрировали различные танцевальные элементы, призывая волжан присоединиться к «танцу единства».

В финале мероприятия все артисты вышли на сцену, держа в руках российские триколоры и флаги «Единой России», символизировав тем самым единство всех народов многонациональной России.

Напомним, День народного единства празднуется с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.