Омск, 5 ноября, 2015, 08:50 — ИА Регнум. В Омске православные активисты пытаются предотвратить показ рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», который должен состояться 6 ноября в Концертном зале Омской филармонии.

afisha.ngs55.ru Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»

Известно, что 3 ноября у стен Святоникольского Казачьего собора активисты движения «Семья. Любовь. Отечество» и президент омского отделения Федерации спортивной борьбы Юрий Крикуха провели встречу по этому поводу.

Как пишет «СуперОмск», активисты считают сюжет рок-оперы оскорбительным, однако от каких-либо публичных акций пока воздерживаются. При этом глава омского отделения Федерации спортивной борьбы Юрий Крикуха напомнил руководителю Омской филармонии Андрею Чувашову об увольнении директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича после показа скандальной оперы «Тангейзер». «Хотелось бы организаторам задать вопрос, неужели опыт Новосибирской области с «Тангейзером» ничего не говорит, эти оперы, которые все страшнее и ужаснее становятся. Неужели и на наш город такая напасть — оперы всякие, которые нашими православными верующими не принимаются», — сказал Крикуха, добавив, что «кроме вреда духовного ничего другого город от этой рок-оперы не получит».

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По сообщениям омских масс-медиа, ведется сбор подписей под требованием о запрете рок-оперы в Омске. После этого листы с подписями планируют направить в адрес митрополита Омского и Таврического Владимира и регионального министра культуры Виктора Лапухина. Глава омского отделения движения «Семья. Любовь. Отечество» Сергей Жарина заявил, что показ рок-оперы в Омске может спровоцировать публичные выступления и дестабилизировать внутреннюю обстановку в регионе.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве культуры, показ в Омске рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» согласован с православной церковью и все-таки состоится 6 ноября в Концертном зале Омской филармонии. «Спектакль с самого начала выпускался под покровительством православной церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов до сих пор перед каждым выступлением или гастрольной поездкой получает благословление у своего духовного наставника», — уточнили в Минкультуры.

Добавим, что на сайте Омской филармонии информации о мероприятии нет. Как объяснили корреспонденту ИА REGNUM в билетной кассе, коммерческие концерты на сайте филармонии не размещаются.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Новосибирске в этом году разгорелся серьезный скандал вокруг постановки оперы «Тангейзер». Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон заявил, что в опере не по назначению используется церковная символика. Прокуратура возбудила административное производство в отношении директора Новосибирского государственного театра оперы и балета Бориса Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина, поставившего оперу Рихарда Вагнера, перенеся ее действие в современность. Однако позже дела были прекращены за отсутствием состава правонарушения. Итогом скандала стало увольнение Мездрича. На его место назначили директора Михайловского театра Санкт-Петербурга Владимира Кехмана, который снял оперу «Тангейзер» с репертуара.

Справка ИА REGNUM: рок-опера композитора Ллойда Веббера и либреттиста Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда» написана в 1970 году. Поставлена — в 1971 году на Бродвее. Российская премьера состоялась в феврале 1990 года на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы. Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой.