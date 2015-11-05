Вашингтон, 5 ноября, 2015, 07:19 — ИА Регнум. Версия о предполагаемом взрыве бомбы на борту самолета Airbus А321, которую могли установить террористы «Исламского государства», появилась в результате перехваченных переговоров. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

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Как говорится в сообщении агентства, «перехваченные данные сыграли некоторую роль в предварительном заключении о том, что отделение ИГ на Синае установило взрывное устройство в самолете».

Отметим, что официального заключения не было ни со стороны ЦРУ, ни других спецслужб США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США полагают, что причиной крушения Airbus А321 в Египте с высокой долей вероятности могла стать взрывчатка на борту воздушного судна, но эти выводы не были официальными.

Как процитировала телекомпания слова неназванного источника, «есть определенное ощущение, что это было взрывное устройство, заложенное в багаже или где-то на борту».

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября в небе над Египтом. На борту находились 224 человека (217 пассажиров и 7 членов экипажа), выживших нет.