Санкт-Петербург, 5 ноября, 2015, 07:18 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл французский ФК «Лион» со счётом 2:0 в ходе турнира во Франции 4 ноября. Эта победа принесла команде выход в плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ).

fc-zenit.ru Артем Дзюба в матче между ФК Зенит и ФК Лион

Дубль сделал Артем Дзюба, забивший оба гола после пасов Халка.

Уточняется, что это четвёртая подряд победа «Зенита». Выход команды в плей-офф Лиги чемпионов стал досрочным.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что команда действовала организованно, строго в атаке и обороне.

«Мы счастливы, 4 победы — безумно круто! Кто бы сказал, я бы не поверил. Мы действовали очень организованно, к тому же вернулся Халк… Все сыграли строго, уверенно и в обороне, и в атаке», — передает его слова Eurofootball.

5 ноября в Лиге Европы играют «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА проиграл, хотя могло быть и по-другому.

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