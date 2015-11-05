Вашингтон, 5 ноября, 2015, 07:10 — ИА Регнум. Эвелин Фаркас — экс-заместитель помощника министра обороны США по РФ, Украине и Евразии, покинувшая свой пост в конце прошлой недели, заявила, что США не считают Крым частью территории РФ и будут добиваться его возвращения Украине.

ИА REGNUM Заточка клинка

На вопрос журналистов, считает ли администрация США воссоединение Крыма с Россией «решенным делом» госпожа Фаркас ответила: «Нет, не считает».

«Эта проблема не решена, и США продолжат оказывать давление на Россию, главным образом — с помощью санкций», — передает ее слова «Коммерсантъ».

Ранее посол США в Москве Джон Теффт заявил, что Вашингтон готов снять часть санкций с России в случае выполнения минских соглашений. При этом он подчеркнул, что часть ограничений будет действовать, пока Крым остается в составе России.

Между тем, 2 ноября госсекретарь США Джон Керри сделал сенсационное по своей сути заявление о том, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус. То есть Вашингтон поддержал план Путина по Украине.

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