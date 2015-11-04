Бухарест, 5 ноября, 2015, 01:11 — ИА Регнум. Массовые протестные выступления в Румынии продолжаются и после того, как 4 ноября премьер-министр Виктор Понта и один из преторов Бухареста Кристиан Попеску Пьедоне по требованию манифестантов подали в отставку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, вечером 4 ноября в центре Бухареста собрались около 30 тыс. человек, что даже несколько больше чем днем ранее.

Михай Мункачи. Ecce homo (фрагмент). 1896

Манифестанты заявляют, что нескольких отставок недостаточно и необходимо «перезагрузить» весь политический класс Румынии. Они скандируют лозунги против коррупции и требуют роспуска парламента и проведения новых парламентских выборов. Протестующие также требуют от президента Клауса Йоханниса создать новое правительство из «честных людей», без коррупционеров и «мафии».

Ряд парламентских партий, включая пропрезидентскую Национал-либеральную партию поддержали требования манифестантов, призвав к проведению досрочных выборов в парламент. В то же время Социал-демократическая партия, контролирующая вместе с союзниками большинство мест в нынешнем парламенте, выступила против досрочных выборов, заявив, что это приведет к «нестабильности в последующие месяцы».

Напомним, поводом для начала антиправительственных протестов в Бухаресте послужила трагедия в столичном ночном клубе, где в результате пожара 31 октября погибли более 30 человек. Премьер Виктор Понта отправил в отставку директора Национального агентства по защите прав потребителей Мариуса Александра Дунку. Манифестанты, однако, посчитали это недостаточным и потребовали отставки самого Понты, а также руководства претора четвёртого сектора Бухареста, где сгорел ночной клуб. Утром 4 ноября Виктор Понта подал в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в бухарестском клубе произошло в результате использования пиротехники во время исполнения композиции под названием «День, в который мы умрем». Из-за запущенного фейерверка загорелась декорация, после чего возникла давка, в результате которой пострадали около 200 человек. К настоящему времени число погибших достигло 32 человек. В Румынии объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.