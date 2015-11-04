Ярославль, 5 ноября, 2015, 00:01 — ИА Регнум.



uglich-online.ru Золотой мост. Углич. Ярославская область

С 1 ноября начал свою работу департамент транспорта Ярославской области. Это некий симбиоз существовавших ранее департамента дорожного хозяйства и агентства транспорта. Оба направления объединены. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Правительства Ярославской области Михаил Крупин, фактически речь идёт о приведении структуры регионального правительства к федеральным стандартам, где проблемы дорожно-транспортной отрасли курируются одним подразделением — Минтрансом.

— Департамент транспорта продолжит выполнять все основные функции, которые возлагались на его предшественников, однако процесс работы будет оптимизирован, — отметил Михаил Крупин. — Перед ведомством стоят новые задачи по решению вопросов дорожного хозяйства, развитию эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечению доступности и качества транспортных услуг для населения, повышению безопасности пассажирских перевозок и многие другие. Подчеркну, что реорганизация никак не отразится на строительстве и ремонте дорог.

Последняя фраза чиновника настораживает. Изменения в подходах к строительству и ремонту дорог в Ярославской области крайне необходимы

Дороги региона оставляют желать лучшего, да что там говорить, автолюбители просто кричат о том, что ситуация — беда. В области подавляющее большинство дорог сделаны не по ГОСТам. При этом нужно помнить, что в стандартах качества не только сам асфальт, но и необходимая дорожная инфраструктура: дорожные знаки, светофоры, разметка и так далее.

Бывший директор дорожного департамента области Александр Никитин высказался, что проблема должна решаться в первую очередь на приоритетах.

— Если где-то строится новая ферма, к примеру, — говорит Никитин, — то и дорога к ней явно будет нужна. И лучше сразу сделать качественно, не экономить сейчас, чтобы не вкладываться потом с завидной регулярностью. А есть дороги, которые не используются активно, там можно применять более дешевые материалы. У нас же все делается по среднему уровню.

На самом деле о среднем уровне можно поспорить. Буквально месяц назад на сайте uglich-online.ru была размещена история строительства одного моста, на который региональный Департамент дорожного хозяйства решил потратить порядка 53 миллионов рублей. Мост располагается на реке Улейма в районе деревни Потопчино. Удивительным в этой истории является тот факт, что в деревне живет всего 10 человек (летом с дачниками чуть больше). Саму дорогу к деревне ремонтировать не собираются. Несомненно, в большом плюсе осталась угличская компания УМПРЭО, которая получила контракт на 53 миллиона рублей, но целесообразность моста в деревне с десятью жителями остается сомнительной.

Повлияет ли это как-то на политику организации, изменится ли вместе с вывеской что-то еще, и появятся ли еще в области «золотые» мосты в никуда — покажет время. Сейчас же бывший директор департамента дорожного хозяйства, а ныне руководитель департамента транспорта, Олег Круглов от комментариев отказался.