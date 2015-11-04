Ташкент, 4 ноября, 2015, 22:07 — ИА Регнум. Гражданин Узбекистана Тулкинжон Юсупов награжден орденом Красной Звезды спустя 27 лет после выхода указа о награждении, наградной документ воину-интернационалисту, воевавшему в Афганистане, подписан президентом РФ Владимиров Путиным. «Сегодня награда нашла своего героя спустя 27 лет. Всем им мы говорим теплые слова благодарности за мужество и смелость», — сказал посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев, награждая героя в ходе праздничного мероприятия, посвященного Дня народного единства.

Орден Красной Звезды

Тюрднев указал, что награда вручена сержанту Вооруженных сил СССР Юсупову в соответствии с указом Верховного Совета СССР от 26 апреля 1988 года за мужество и отвагу при исполнении воинского долга в Афганистане. Награда получена Юсуповым за операцию в августе 1987 года по уничтожению семи караванов с оружием для моджахедов в горах Афганистана.

«Смерть фашистам», — сказал плохо говорящий на русском языке Юсупов во время вручения награды.

В афганской кампании в 1979—1989 годах участвовали около 65 тысяч уроженцев Узбекистана, 1512 из них погибли.