Москва, 4 ноября, 2015, 21:57 — ИА Регнум. «Более 600 тысяч человек приняли участие в торжествах, посвященных Дню народного единства», — передает ТАСС. Посвященные Дню народного единства шествие и митинг-концерт «Мы едины!», участниками которых стали около 85 тыс. человек, прошли на Тверской улице и в районе станции метро «Охотный Ряд» в центре Москвы.

Празднование Дня народного единства в Кемерово

Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM с шествия «Мы едины!»

Более 1 тыс. праздничных мероприятий: демонстраций, митингов, фестивалей, акций, концертов прошли сегодня по всей стране — от Калининграда до Камчатки.

Смотрите фоторепортаж о праздновании по всей стране.

Позже президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

День народного единства был учрежден 10 лет назад в память о событиях почти 400-летней давности, связанных с окончанием Смутного времени — одного из самых драматичных периодов русской истории.

Читайте подробнее «Исторически корни Дня народного единства находятся на нижегородской земле»

4 ноября 1612 года нижегородское ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского сумело взять штурмом Китай-город и изгнать из Москвы польских интервентов. Этот момент в истории Смутного времени оказался поворотным, за ним последовало освобождение всей страны. В церковный календарь эта дата вошла как Празднование Казанской иконы Божией Матери. Икона, одна из самых почитаемых ныне в России, была прислана из Казани князю Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения.

Смотрите фоторепортажи о праздновании:

В Екатеринбурге состоялось шествие народного единства и Крестный ход

В Ставрополе 10 тыс. человек одновременно исполнили гимн России

Курская молодежь в День народного единства разучила танцы народов мира

Штурм Ельца, митинг и молебен: 4 ноября в Липецкой области