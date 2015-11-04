Пекин, 4 ноября, 2015, 20:55 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Тайваня Ма Инцзю проведут 7 ноября в Сингапуре историческую встречу. Об этом сообщает газета Washington Post.

Последняя встреча Мао Цзедуна и Чан Кайши. 1945

Речь идет о первом саммите лидеров двух китайских республик за последние 66 лет.

«Далеко не каждому понятно, чем обернется эта встреча. Через два месяца на Тайвани пройдут парламентские выборы. Ма Инцзю и его Националистическая партия занимают примиренческие позиции по отношению к Пекину, чего нельзя сказать про оппозицию», отмечает американское издание.

Пресс-секретарь главы Тайваня Чарльз Чэнь уточнил, что главной темой переговоров станет поддержание мира в Тайваньском проливе. Подписание каких-либо документов не планируется.

В настоящий момент под контролем Тайваня находится крупнейший из естественных островов архипелага Спратли, который называется Иту Аба, на котором постоянно проживают около 600 человек, обслуживающих взлетно-посадочную полосу, док и заходящие в него корабли, уточняет Вести.Ru. Более того, Тайбэй намерен увеличить группировку кораблей береговой охраны, дислоцированную в спорном Южно-Китайском море.

Лидеры КНР и Тайваня не проводили официальных встреч с окончания гражданской войны в 1949 году. Правительство во главе с Чан Кайши бежало в Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами.