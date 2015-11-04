Архангельск, 4 ноября, 2015, 20:45 — ИА Регнум. Сегодня, в День народного единства в Архангельске состоялась общественная акция «В единстве — наша сила», посвящённая празднованию Дня народного единства. На площади перед областным Театром Драмы собрались более тысячи горожан, передает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие открыл молодёжный флешмоб «Птица счастья в российском триколоре». Волонтёры и представители молодёжных организаций, выстроившись в форме символической птицы счастья, запустили в небо воздушные шары белого, синего и красного цветов.

Эксперт министерства по делам молодёжи и спорту Архангельской области Григорий Ковалёв рассказал, что в организации процесса были задействованы 600 участников. К организации акции привлекли более 100 волонтеров. «Мы выстроились в форме «Птицы счастья» — символа Архангельской области. Для нас было очень важно отразить бренд региона и цвета национального флага, эти два символа, которые объединяет всех нас. Организовать акцию было непросто, но задумка удалась, получилось очень интересное действо», — сказал Григорий Ковалев.

Флешмоб сменил митинг-концерт. Завершился праздник выступлениями лучших творческих коллективов Архангельской области.