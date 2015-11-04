Степанакерт, 4 ноября, 2015, 20:19 — ИА Регнум. 4 ноября находящийся с рабочим визитом в Ереване министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян встретился со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и по кризису в Грузии Гербертом Зальбером.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД НКР, Карен Мирзоян отметил важность подобных встреч в плане продолжения контактов между Арцахом и Евросоюзом.

Глава внешнеполитического ведомства НКР представил демократические процессы в Арцахе, в частности, затронул состоявшиеся в 2015 г. парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления, подчеркнув их важность с точки зрения организации общественной жизни и формирования органов власти демократическим путем.

Карен Мирзоян выразил уверенность, что сотрудничество между Арцахом и ЕС может оказать положительное влияние в деле дальнейшего развития и укрепления демократических институтов в НКР.

На встрече был затронут также нынешний этап процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. В этой связи стороны подчеркнули, что необходимо исключить попытки дестабилизировать ситуацию и приложить усилия в направлении обеспечения прогресса в мирном процессе.