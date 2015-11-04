Елец, Липецкая область, 4 ноября, 2015, 19:23 — ИА Регнум. В Липецкой области в День народного единства можно было стать очевидцем сражения защитников города Ельца с войсками гетмана Сагайдачного. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, битву воссоздали участники фестиваля исторической реконструкции «СтрЕлец-2015».

Николай Черкасов Фестиваль исторической реконструкции «СтрЕлец-2015»

Фестиваль проходил в Елецком районе с 1 по 4 ноября уже в шестой раз. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент военно-исторического клуба «Копьё» Павел Семенов, в первые дни фестиваля участники обучали новичков обращаться с оружием, соревновались в фехтовании на пиках и стрельбе.

Самое масштабное и зрелищное мероприятие — показательное выступление, во время которого зрителям показали реконструкцию битвы 400-летней давности — пришлось на День народного единства.

Историческое сражение воссоздавали на полигоне рядом с поселком Елецкое. Реконструкторы воспроизвели сцену боя, произошедшего в 1618 году, когда гетман Петр Сагайдачный приступом взял Елец, но понес такой урон, что потом он не смог помочь полякам в осаде Москвы.

В реконструкции битвы участвовали 60 человек в облачении стрельцов, донских казаков, запорожских черкасов и европейских наемников. В «сражении» использовали пушки, мушкеты и холодное оружие. Позже зрителям предоставили возможность научиться стрелять самим — под руководством реконструкторов. Также в рамках показательного выступления прошел конкурс костюмов, праздничный концерт и лекция об оружии и обмундировании XVII века. По мнению главы региона Олега Королева, нравственное, патриотическое воспитание невозможно, если молодые люди черпают знания о своей родине только из интернета и средств массовой информации. «Юноши и девушки должны прикасаться к истории и национальной культуре вживую», — считает Королев. Именно такую возможность и дает участникам и зрителям фестиваль «СтрЕлец».

Организаторами мероприятия выступили Управление внутренней политики Липецкой области, администрация Елецкого района и военно-исторический клуб «Копьё». Также мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли по всему региону. В областном центре торжества начались с митинга, где почтили память погибших в авиакатастрофе 224 человек, а затем в Христо-Рождественском соборе Липецка состоялся праздничный молебен «В честь иконы Казанской Божьей Матери и о благополучии России».