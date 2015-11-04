Москва, 4 ноября, 2015, 18:13 — ИА Регнум. Общественные организации России — это и есть страна, и государство намерено активнее взаимодействовать с НКО в социальной и других сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 4 ноября на форуме активных граждан «Сообщество», проходящем в Москве 3−4 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации

«Наша страна с 1990-х годов прошла сложный путь, а с ней — и общественные организации. Они и есть страна, — подчеркнул Путин. — В ней выделяются люди с особо активной жизненной позицией, и часть из них сегодня в этом зале».

По словам президента, работой по улучшению жизни граждан занимается как Общественная палата РФ, так и огромное количество организаций, которые заслуживают поддержки со стороны государства. «В особенности это касается социально ориентированных НКО, — уточнил он. — Они лучше государства понимают потребности и чувства людей». Путин сообщил, что в 2016 году государство предусмотрено более 200 млрд рублей в целях поддержки общественных организаций.

«Мы будем выдавать средства поддержки хорошо зарекомендовавшим себя НКО — думаю, можно было бы выделить группу таких НКО и открыть им доступ к тем финансам, которые выделяет государство на социальные цели», — резюмировал Путин и поздравил собравшихся с Днём народного единства. «Когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями, распадом, бедами и страданиями миллионов наших граждан», — заявил глава государства.

Кроме того, в рамках форума сегодня вручаются премии «Я — гражданин» и «Доброволец России». Они присуждаются по ряду номинаций: общественным активистам в сфере развития межнациональных отношений, поддержки инвалидов, волонтерства в области медицины, спорта и т.д.