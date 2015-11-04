Вильнюс, 4 ноября, 2015, 17:57 — ИА Регнум. За девять месяцев этого года в Литве ветряные электростанции произвели 511 ГВт электроэнергии — на 13,2% больше, чем в прошлом году за такой же период, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 ноября, Литовской ассоциации ветряных электростанций. Электроэнергия от ветра составила 20,9% всей электроэнергии, произведенной в Литве за первые три квартала этого года.

pixabay.com Ветрогенератор

По данным оператора системы электропередачи Litgrid, выросло и общее количество электроэнергии, произведенной в Литве. Все действующие в Литве электростанции за первые девять месяцев 2015 года произвели 2448,5 ГВт электроэнергии — на 9,8% больше, чем за такой же период в 2014 году. В прошлом году действующие в Литве ветряные электростанции с января по сентябрь произвели 2229,4 ГВт электроэнергии.

Энергия, произведенная ветряными электростанциями, за девять месяцев 2015 года составила 7,2% употребленной в Литве электроэнергии.

«Мы прогнозируем, что общий годовой результат производства будет по крайней мере на 10% больше, чем в прошлом году. А в 2016 году, когда начнут работать новые парки, будет производиться еще больше ветряной энергии — около 14% от общего потребления», — говорит директор Литовской ассоциации ветряных электростанций Саулюс Пикшрис.

По данным ассоциации, в следующем году должны быть оборудованы ветряные электростанции мощностью 210 МВт.

В Литве сейчас действует 17 парков ветряных электростанций, общая мощность которых — 282 МВт.